Un motociclista fue hospitalizado tras un accidente en pleno centro

Un incidente de tránsito entre una motocicleta y un automóvil se registró este mediodía en pleno centro bahiense, en una intersección que cuenta con semáforos.

El hecho ocurrió alrededor de las 13 en la esquina de Alsina y Chiclana, donde por causas que se intentan establecer chocaron una moto de 110cc marca Blitz y un Peugeot 408.

A raíz del impacto, el motociclista sufrió politraumatismos. Tras ser asistido en el lugar, fue trasladado por una ambulancia del servicio de emergencias Siempre para una mejor evaluación médica.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el operativo intervinieron además efectivos policiales, personal de Tránsito y la guardia de Defensa Civil.