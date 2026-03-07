Iniciativa participativa para el control vecinal sobre ABSA

La Juventud de Bien Común lanzó una campaña destinada a generar una base de datos que verifique los reclamos que los vecinos efectúan sobre la empresa ABSA.

Agustin Kroneberger e Ignacio Herman presentaron un formulario web destinado a que los vecinos carguen sus denuncias sobre la prestataria de servicios sanitarios indicando problemática y el número de reclamo brindado por la empresa.

"En las últimas semanas en distintos medios pudimos escuchar a funcionarios indicando que no son numerosos los reclamos de usuarios en el distrito. Cada vecino al realizar un reclamo recibe un número de seguimiento, es lógico entonces que las autoridades publiquen números concretos dando publicidad a la totalidad de reclamos recibidos, a cuales se ha dado respuesta y poder clasificar las inquietudes vecinales", se dijo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desde el Concejo Deliberante, se señaló que su bancada viene reclamando la difusión por parte de ABSA de un índice de los reclamos efectuados y su evolución.

"Pese a lo lógico del pedido la empresa no responde a esa información que debería ser pública y accesible", se advirtió.

"Por eso, es que estamos buscando elaborar una estadística propia que nos permita una mayor legitimidad sobre los reclamos que acercamos desde Rosales y efectuar una defensa más consistente de la realidad local", se afirmó.

Los representantes del vecinalismo resaltaron la peligrosidad de sitios en donde existen hundimientos mal señalizados y el riesgo vial que genera la falta de acción oficial.

"Por esta razón es que queremos tener una trazabilidad de los reclamos. Desde Bien Común entendemos que ordenar la ciudad requiere estadísticas. Ninguna comunidad crece sin datos, no se planifica sin datos u ocultándolos. Eso los exigiremos siempre".

"Sabemos que la transparencia es un deber y una responsabilidad. Por eso invitamos al vecino a trabajar juntos y poder cuantificar y calificar la totalidad de reclamos existentes", se indicó.

En este caso, desde Bien Común solicitaron que pronto se active la Mesa del Agua, creada semanas atrás, y la necesidad de que el Ejecutivo y el Deliberativo unan esfuerzos en pos de generar una política de estado de prevención sanitaria y de disminución de la contaminación ambiental que afecta a la comunidad.

El enlace web para que los vecinos informen sus reclamos está disponible en la dirección https://forms.gle/xAMW9Zzn1myPaoF4A

Terrenos fiscales

El concejal Daniel Medina reiteró el pedido al Municipio para que haga pública la cantidad de terrenos fiscales de los que disponga la comuna en la extensión del territorio rosaleño.

Mediante la medida, dijo, se procura transparentar un aspecto que se ha exigido a los distintos gobiernos pasados y promueve mayor información sobre las posibilidades de articular políticas que faciliten el loteo y el desarrollo de viviendas con escrituras.

Desde Bien Común, se indicó que en el distrito, hay una importante cantidad de inquilinos que se ven imposibilitados de acceder a un terreno y mucho menos a la casa propia.

"Por ello resulta necesario ampliar la oferta de lotes con servicios en el distrito y adoptar medidas tendientes a favorecer el acceso a la vivienda. En las últimas semanas, el Municipio de Tres Arroyos realizó un remate de terrenos fiscales en Claromecó y lo recaudado será destinado a incorporar nuevas maquinarias municipales.

"Tres Arroyos tiene estas políticas, lo mismo que Villarino o en su momento Bahía Blanca. Pero en Rosales no hay política de vivienda y acceso a lotes regulares. Queremos comenzar el debate en pos de generar una política clara y transparente".