Régimen de inversiones estratégicas: herramienta para explorar y rol de los municipios

El ex concejal del Partido Intransigente, Juan Ignacio Ferreyra, dijo que “la ley de Inversiones Estratégicas Bonaerense y su reciente reglamentación constituyen una respuesta adecuada que el Estado Provincial direcciona en favor del necesario crecimiento de la industria manufacturera, de servicios, de la cultura, la salud y el desarrollo intensivo de los recursos naturales, que proveerá a sus Municipios de oportunidades concretas para impulsar proyectos en tales materias y la complementación eficaz de sus finalidades en el plano tributario, económico, educativo y laboral mediante acciones de gobierno y sanción de normas locales asentadas en la planificación de las ventajas que otorgan importantes incentivos para el crecimiento”.

El referente local del PI señaló que “esa ley, cuyas finalidades, promociona un escenario de interés para las personas jurídicas, uniones transitorias, agrupaciones de colaboración y los consorcios de cooperación interesadas que cumplan los requisitos exigidos, otorga exenciones impositivas del 30 al 20% en Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y de Sellos para los actos y documentación allí previstos, con adicionales de un 10% más si incrementan puestos de trabajo registrado, localización de parques industriales, sustitución de importaciones, innovación tecnológica o incrementos de exportación, contemplando garantías para la implementación de políticas de género y de sostenibilidad ambiental”.

Adicionalmente, dijo, prevé exenciones parciales máximas sobre dichos tributos del 65 al 55%, según los proyectos de inversión y durante 3 a 5 años, entre otros beneficios.

El letrado indicó que “el actual y futuro desarrollo de actividades relacionadas con el sector petrolero, portuario, energético, pesquero, de servicios, que se constatan en el distrito, sus agentes proveedores, nuestras PYMES, comercios y sectores laborales que se verían relacionados, directa o indirectamente, con el circuito productivo que impulsa la Provincia, propician no solo la adhesión a dicha ley sino la creación y sustitución de legislación comunal apta para complementarlas, además de impulsar un régimen de exenciones de tasas municipales aplicables a dichas iniciativas, potenciando la oferta y conveniencia para la instalación de sujetos, sectores y proyectos alcanzados para la promoción económica del Municipio y la región, aprovechando nuestras ventajas geográficas, territoriales y marítimas comparativas, garantizando estabilidad fiscal y seguridad jurídica indispensables para ello, bajo fomento y control estatal de su cumplimiento”.

Afirmó luego que “en los años 1985 y 2000 por sendas iniciativas legislativas del Partido Intransigente, el Concejo Deliberante sancionó Ordenanzas de Promoción Económica para el distrito, que por impedimentos fundados en la realidad económica local, obstáculos para la aprobación del régimen de zonificación municipal, la frustración de la actividad en Puerto Rosales, inexistencia de interesados e inversiones suficientes y carencia de interés provincial y nacional real, entre otras, no fueron hábil, oportuna y suficientemente aprovechadas”.

“La realidad actual y la aparición de un régimen bonaerense de incentivos productivos recientemente reglamentados, que nos diferencia del industricidio nacional ejecutado por el modelo económico vendepatria de Milei y sus jefes, tornan impostergable la urgente concreción de gestiones comunales y emisión de normas necesarias para no frustrar, una vez más, nuestro desarrollo y crecimiento, planificando responsablemente un futuro realista y esperanzador para las jóvenes y próximas generaciones rosaleñas con visión regional y nacional, bajo la atenta observación del escenario económico y político internacional”.