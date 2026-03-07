Veterinario móvil, voluminosos, feria en Altense y canal de Bomberos

Durante el presente mes, el Quirófano Veterinario Móvil estará en el Polideportivo Municipal "Islas Malvinas".

Se ubica en Formosa y Tierra del Fuego, del barrio Nueva Bahía Blanca.

Los turnos se otorgan de lunes a viernes, de 8 a 11, y de lunes a jueves, de 14 a 16.

Su tarea es la castración de caninos y felinos mayores de 6 meses.

En tanto se encuentra en marcha la prestación de Recolección de Residuos Voluminosos.

Está a cargo del área de Servicios del Municipio y retira hasta un metro cúbico de basura no domiciliaria.

Hoy, el recorrido finaliza por el centro, mientras que del 9 al 14, será el turno de la zona sur.

Del 16 al 21, la actividad se desarrollará por Nueva Bahía Blanca; y del 25 al 31, los trabajadores estarán presentes en las calles del sector norte de la ciudad.

Por otro lado, mañana, domingo, se llevará a cabo una nueva edición de “Nuestra feria más vos”.

El encuentro se realizará de 16 a 20, en el estadio del Club Altense (ingreso por Avellaneda 450).

La entrada será libre y gratuita.

La Asociación Bomberos Voluntarios de Punta Alta creó un canal oficial de WhatsApp, un espacio pensado para compartir su actividad diaria, informar novedades y dar a conocer las distintas maneras de colaborar con la institución, ubicada en Mitre al 500..

El enlace es: https://whatsapp.com/channel/0029VbByIW2D38CL41Gi0d33