Se vienen tres eventos para el comercio, una ciclovía por el golf y aperturas y cierres de negocios en Bahía

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo?

--Hola, José Luis. ¿Qué contás?

--Todo bien, extrañando un poco el fútbol, pero contento porque el equipo va arrancando. Vos seguro estarás a full con el Chacho, ¿no?

--Tenemos expectativas, y un tema fue la ruptura de relaciones con la AFA, atento a esto, amigo. Igual te confieso que este finde mi cabeza sigue dando vueltas en torno al doloroso aniversario de ayer.

--Y sí… A un año de la trágica inundación es imposible pensar en otra cosa. Pero es necesario no olvidar lo que nos pasó, ver cómo salimos adelante, seguir con detenimiento el desarrollo de las obras necesarias, etc.

--Tal cual, pronto llegaremos al Bicentenario de la cuidad y, si bien no lo haremos de la mejor manera, hay que llegar de pie, con proyectos, con ganas de salir adelante.

--El intendente dijo en agosto de 2025 que el proceso de reconstrucción llevará entre 10 y 15 años. Indudablemente, no se equivocó, venimos muy castigados…

--Siempre hay revancha, José Luis. Yo soy optimista con relación a la ciudad. Esperá, tené paciencia, porque no creo que tarden en llegar buenas noticias.

--¿A qué te referís?

--A nada en especial. Sólo digo que hay que esperar.

--Mmm... siempre diciendo las cosas a medias. No cambiás más, Juancho.

--Para nada, en mayo, por ejemplo, se viene la inauguración de la ampliación de la planta de Mega en el puerto, algo muy importante para el país y un proyecto que requirió una gran inversión.

--Sos bueno escapándote por la tangente, je, je. Bueno, sigamos. Otros temas que dejó la semana fueron, sin duda, la escalada del conflicto en Medio Oriente y la ofensiva de La Libertad Avanza para reducir la presión fiscal en 116 partidos bonaerenses.

--Sí, de la guerra en Irán y países vecinos no hay mucho para decir, solo desear que termine pronto y con la menor cantidad de pérdidas humanas. Sin embargo, todo parece indicar que no será tan sencillo ni acotado. En cuanto a lo otro, obviamente, hay bastante de política, pero también es cierto que en algunos municipios existen abusos que deben ser corregidos.

--¿En Bahía habrá alguna presentación?

--Tengo entendido que sí, así que habrá que esperar algún anuncio en tal sentido.

--Bueno, ¿arrancamos con algo local o regional que haga ruido?

--No sé si es algo que vaya a hacer ruido, pero creo que es un tema que llegó para quedarse.

--¿A ver?

--Me refiero a la Noche del Centro, el evento que con tanto éxito se organizó a fines del año pasado y que, como te adelanté en su momento, la idea es que perdure.

--Sí, sí, recuerdo. Contame qué tenés.

--Mañana, lunes, habrá una reunión entre la Cámara de Comercio, la Corpo, el Concejo Deliberante y la Muni para establecer eventos de este tipo al año.

--¿Ya hay fecha?

--¡Pará un momento! Recién van a analizar a fondo del tema, pero viendo tu ansiedad te comento que se piensa en hacer una Noche del Centro en diciembre y otros dos eventos similares en abril y septiembre, pero no sólo en el centro, sino también en núcleos comerciales barriales, por caso avenida 14 de Julio, Alem, Don Bosco, Villa Mitre, etc, etc.

--Por lo que me decís, la idea es que esto trascienda a los gobiernos y que quede para siempre.

--Exacto, ese es el objetivo principal. La idea apunta a atraer turismo con distintos espectáculos y actividades que movilicen a la gente y generen actividad comercial, pero, insisto, no sólo en el centro, sino también en los barrios.

--Me habías dicho que la idea había surgido desde la Muni y de la Cámara de Comercio, con Facundo Borri a la cabeza. Eso me acuerdo, pero ya que estamos, vi que el otro día Borri se juntó con Guillermo Liverotti.

--Sí, me dicen que la charla con el integrante de la Plataforma de Sustentabilidad Integral giró en torno a las bicisendas.

--Uh... seguro discutieron sobre el futuro de la ubicada calle Yrigoyen, tema que me adelantaste hace unos domingos.

--No discutieron. Están consensuando diferentes alternativas para generar mejores bicisendas en la ciudad o maximizar lo que ya está. Por ejemplo, una idea es correr la de Palihue.

--¿Por dónde quieren que pase?

--Tengo entendido que la idea es ubicarla sobre el Club de Golf porque, supuestamente, allí no molesta a nadie y como hay muchos comerciantes quejándose por la famosa bicisenda frente a lo que era Toovak’s, la idea sería hacerla cruzar las vías por el paso peatonal que está al lado de un gimnasio que se llama Akro.

--Entiendo, así se uniría Fuerte Argentino con Cerrito, para luego terminar en el predio de la UNS, en Altos del Palihue.

--Claro. Y otra idea es poder hacer un paso peatonal y bicisenda, sobre las vías, a la altura de calle 19 de Mayo, para que no quede cortada. También se habla de otras propuestas, como establecer lugares protegidos para dejar las bicis, etc.

--En el Paseo de las Esculturas, por ejemplo, hay mucha confusión sobre cuál es el sector de bicisenda y cuál es el destinado a peatones. ¿Lo podés creer?

--Y si... Por eso se apunta a poder instalar cartelería e ir ordenando ese tipo de cosas.

--Ok, pero tírame ahora alguna novedad comercial. ¿Cómo anda la cosa? ¿Va repuntando?

--Me dicen que no, que el panorama está complicado, pero, como siempre te digo, a algunos les va muy bien y a otros no. ¿Empezamos con una mala?

--Dale.

--Cierra un conocido negocio de venta de jeans en la primera cuadra de calle Belgrano, al lado de la Muni y frente a la Coope.

--¿Tenés detalles?

--Unos pocos. Se trata de un negocio de muchos años y su dueño tenía un local en calle Alsina, pero lo cerró por la inundación. Te digo más, tenía como cinco locales y los va cerrando. Según dicen, se cansó porque el tema no da para más.

--Ok.

--Y para que veas que no me dedico solo al centro, también tengo otro cierre, pero este es a medias, en White.

--¿Por qué a medias?

--Porque luego de siete años cierra la heladería “La esquina de White”, que está en Cabral y Avenente, pero te dije a medias porque no se va para siempre, sino que pronto abrirá en el bulevar.

--Bien, pero ahora andá levantando la puntería y tirá alguna apertura. Vos podés, Juan.

--Dale, vamos con eso. En Corrientes y Las Heras abrió un local gastronómico que se llama Canela, pero en inglés. Realmente es para destacar porque levantaron un lugar que había quedado detonado por la inundación.

--¿Qué tipo de local es?

--Un café y bar que ofrece brunchs, pastelería vermús, cóctels, etc. También de noche podés cenar y los platos son de bodegón. Y todo esto en un lugar que tiene un muy bonito espacio cubierto y un espectacular patio privado. Hacen mucho hincapié en el café y la vermutería.

--¿Sabés quién es el dueño?

--Se llama José Buenanueva y, para que te ubiques, en ese predio supo estar La Palmera pádel.

--Bien. Recién volviste a mencionar el tema de la inundación y, además de la pérdida de tantas vidas humanas, me quedé pensando en todos los negocios que sufrieron esa catástrofe, en todos los que no se pudieron levantar más y en los que lograron ponerse de pie.

--Sí, claro, cómo olvidarnos de todo eso. Hay miles de historias, pero entre quienes lograron recuperarse también hay muchos profesionales. Fijate, sin ir más lejos, el caso del centro cardiovascular ubicado en Sarmiento al 800.

--Ni hablar. Uno de los sectores de la ciudad que fueron más castigados por el agua.

--A tal punto que el agua le llegó al techo y perdió equipos muy costosos, de miles y miles de dólares, pero Fernando, su dueño, volvió a invertir y contra viento y marea volvió a ponerlo en marcha.

--Bien por el tordo, su ejemplo es el de tantos otros que merecen ser destacados. Buen dato.

--Gracias, pero prometo que hoy no hablaremos más de la inundación.

--Dale, justo te iba a pedir eso. Cortemos con el bajón, pero antes déjame mandarle un abrazo a todos los que aún sufren sus consecuencias y vos tirá ahora algo lindo.

--Tus deseos son órdenes. Esta novedad tiene que ver con la visita de Iwao Komiyama. ¿Sabés quién es?

--El maestro argento japonés del shushi.

--Sí, aunque es mucho más que eso. Bueno, el 27 viene a Bahía para presentar sus mejores platos en el local de eventos de Cabrera al 4300, donde supo estar, inicialmente, el restó Mandrake.

--Me ubico, allí ahora Luciano Novomisky puso un local de eventos. El año pasado hablamos al respecto.

--Así es, y va a empezar con eventos de alta cocina y vinos. Pero dejame que te cambie de rubro y te confirme un adelanto que te di hace unas semanas.

--Decime.

--Ya están en Bahía las primeras garrafas plásticas. Sobre 48 distribuidores en el país se eligieron a cinco, entre ellos el local de calle Inglaterra al 1.700, para hacer la presentación oficial. Será en el mes de abril y ya llegaron las primeras 200 unidades.

--¿Qué más?

--Una cortita. Se vendió una propiedad en Alberdi al 1600, justo enfrente donde una importante cadena de supermercados local compró una vivienda y este año haría obras.

--¿No había un taller ahí?

--Sí, es una propiedad muy grande, pero no me pidas más data porque después más de uno se enoja conmigo por ventilar estas cosas. Igual, si querés, tengo una primicia para ese sector.

--Bienvenida. Te escucho.

--Como bien sabés, la obra de la peatonal de Villa Mitre generó un serio problema de acumulación de agua de lluvia en ese sector, sin posibilidades de escurrimiento. Bueno, lo que tengo para vos es que la Muni va a hacer una obra para terminar con el problema.

--¡Epa! Buen tema.

--Este año se va a licitar el tendido de un caño, desde Las Cinco Esquinas, entre Garibaldi, Caseros y Falucho, hacia Washington, por calle Caseros al 1500, y de allí desaguará en el entubado arroyo Napostá.

--No debe ser una obra rápida.

--Para nada, va a llevar varios meses, pero solucionará un serio problema.

--Bien. Te cambio de tema: vi que Vialidad Nacional ejecuta tareas de mantenimiento en el ex Camino Sesquicentenario, entre Bosque Alto y El Cholo, una lástima que sea sólo ripio.

--Exacto, esto es un tema que te adelanté hace tiempo, y no es autobombo. Pero creo que también es importante lo que está haciendo el puerto con la Muni. Fijate que luego de la obra en el paso a nivel de Grünbein, ahora está arreglando las losas de hormigón de la ruta 252, entre El Triángulo y el Puente La Niña.

--Otra obra clave.

--Ni hablar, pensá que en enero, solamente, ingresaron al puerto 42 mil camiones y el Consorcio va a invertir este año, 44 millones de dólares en infraestructura.

--Bueno, y para que veas que no me olvido, felicitaciones por tu adelanto sobre la Fiesta del Camarón y Langostino, impecable. ¿Algo más?

--Un par más. ¿Conocés lo que es el golf adaptado?

--No, ni idea.

--Yo tampoco, pero me contaron que permite que personas con diversas discapacidades compitan en igualdad de condiciones, adaptando el juego a sus necesidades físicas o sensoriales.

--Algo voy entendiendo.

--Dejame explicarte mejor. Para quienes tienen una discapacidad visual, el juego se "lee" a través de un guía y de la agudización de otros sentidos. Y quienes tienen una discapacidad física, por ejemplo, puede hacer uso del paragolfer, una silla de ruedas motorizada, que permite el traslado por el terreno de juego.

--Ah, ahora sí, pero ¿a qué viene todo esto?

--A que ahora, con la conducción de Carlos Garmendia, en Duba empezarán con el golf adaptado recreativo y, si prende la idea, comenzarán con clases para luego competir.

--Muy buena idea.

--En esto también están Roberto Garmendia y Andoni Irazusta. ¡Ah! Me olvidaba. Arrancan el sábado que viene en el predio del Parque Independencia.

--Bien, ¿y la otra novedad?

--El jueves, en la sede de la UIBB, Brown 460, de 15 a 19 tendrá lugar la II Expo Inclusión Bahía, una feria de unidades productivas inclusivas.

--Sí claro, la conozco, reúne el trabajo y el talento de varios talleres protegidos para llegar al sector empresarial.

--Tal cual, y en esta edición acompañará, al cierre, el Coro Santa Cecilia.

--Bien. Vamos levantando campamento?

--Dale, José Luis, ya se hizo tarde. Hasta la semana que viene, pero antes un saludo a todas las damas en su día.

--Por supuesto, muy feliz Día de la Mujer. Chau, Juan, hasta el próximo domingo.