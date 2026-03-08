Vuelve la lluvia: pronóstico del tiempo para este lunes en Bahía Blanca

Satelmet indicó que este lunes 9 de marzo estará nuboso con precipitaciones y que la temperatura oscilará entre los 18 y los 25 °C.

En la mañana el tiempo será nuboso con precipitaciones, el viento tendrá intensidad de moderado del noreste y la visibilidad será buena.

En la tarde continuará el tiempo nuboso con precipitaciones, luego mejorando. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del noreste y norte y el índice de radiación ultravioleta será muy alto. La visibilidad será buena.

La noche será templada con nubosidad variable y se estima para media noche una temperatura de 20 °C.

Además, Satelmet comunicó que este lunes en Monte Hermoso y Pehuen Co será fresco y nuboso con probables precipitaciones

La temperatura tendrá poco cambio y el viento será moderado del noreste: mínima de 16 °C y máxima de 24 °C.

Mientras que en la zona de ventania el tiempo será nuboso con precipitaciones, con poco cambio de la temperatura.

El viento será leve con ráfagas de moderado del noreste y norte, con extremos tpermicos en 13 °C y 24 °C.