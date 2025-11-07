James Vowles se mostró orgulloso por la confirmación de Colapinto en Alpine para 2026: “Se ganó ese asiento"

El jefe de Williams, James Vowles, escudería en la que Franco Colapinto inició en la Fórmula 1, se mostró contento con la continuidad del argentino en Alpine.

“Estoy muy orgulloso de lo que ha hecho, sobre todo en las últimas siete carreras. Está demostrando al mundo el mismo rendimiento que vi en Williams. Creo que se ha ganado ese asiento para el año que viene y me sentí increíblemente orgulloso de él cuando lo anunciaron hoy”, declaró.

Además de destacar su crecimiento profesional, Vowles elogió el apoyo del público argentino, que acompaña a Franco en cada circuito: “Tiene muchísimos seguidores. De camino aquí tardamos media hora porque había unos 50.000 argentinos increíblemente apasionados. Eso es lo que me gusta ver. El deporte está en un momento de salud sin precedentes y Franco tiene un futuro brillante; depende de él seguir ganándoselo año tras año”.

Por su parte, la escudería Williams también se sumó a las felicitaciones con un mensaje publicado en redes sociales, acompañado de una foto de Colapinto junto a Carlos Sainz y Alexander Albon.

“Felicidades, Franco. Con ganas de tener más batallas en la pista en 2026”, escribió la escudería en donde Colapinto debutó en 2024 en la Fórmula 1, tras un gran desempeño en la Fórmula 2.

El argentino se enfrentará a la Sprint del Gran Premio de Brasil este sábado a las 11 (hora argentina), mientras que la clasificación se llevará a las 15 horas. El domingo se realizará la carrera desde las 14 horas.