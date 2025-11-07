Colapinto y sus primeras sensaciones en Brasil: "Los viernes me cuestan últimamente"
El argentino terminó 16º en las pruebas libres y en la clasificación para el sprint, que se corre mañana a las 11.
Franco Colapinto contó sus sensaciones en Brasil, donde se disputa desde hoy y hasta el domingo el Gran Premio de la Fórmula 1.
Luego de conocerse la noticia que confirmaba su continuidad en Alpine de cara a 2026, el argentino salió a la pista y no tuvo buenos resultados, terminando 16º en las pruebas libres y también en la clasificación para el sprint.
"Fue una linda noticia la de hoy a la mañana, estoy contento de seguir con el equipo", admitió el pilarense en relación a su renovación de contrato con la escudería francesa.
"La Qualy fue complicada -analizó-, los viernes me están costando últimamente. Hay que intentar trabajar y volver mañana, a la noche siempre encontramos varias cosas que al final nos hacen mejorar", se ilusionó.
No obstante, el pilarense también fue autocrítico con su trabajo.
"Estábamos competitivos, me dejé un par de décimas yo... un poco caliente. Hay más performarnce que en carreras anteriores y eso es bueno", agregó.
La continuidad en el circuito de Interlago continuará mañana sábado a las 11, con sprint, y a las 15, con la clasificación hacia la carrea principal del Gran Premio.
En ese sentido, el domingo, la competencia principal comenzará a las 14.