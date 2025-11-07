GP de Brasil: Colapinto quedó afuera rápidamente y Norris fue el más veloz antes de correr por los puntos

Franco Colapinto no logró pasar el primer corte de la clasificación para el sprint, correspondiente al Gran Premio de Brasil del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, que se puso en marcha esta mañana, coincidiendo con la noticia de la continuidad del argentino en Alpine de cara al 2026.

Sobre el final de la Q3, el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) hizo mejor tiempo que el pilarense -el argentino hizo 1:10.441- y lo desplazó del puesto 15, el último que da un boleto a la siguiente fase de la clasificación.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, llegó 13º en la clasificación.

El más veloz de cara al sprint, que se correrá mañana sábado a las 11, fue Lando Norris (MacLaren), consiguiendo la pole y posicionándose de gran manera a la espera de sumar los pimeros puntos del fin de semana, que pueden ser clave en la lucha por el título.

En ese sentido, sus perseguidores Oscar Piastri (MacLaren) y Max Verstappen (Red Bull) largarán tercer y sexto, respectivamente.

La clasificación quedó de la siguiente manera:

Tras el sprint, mañana a las 15 se correrará la clasificación, que definirá las posiciones para el Gran Premio del domingo a las 14.