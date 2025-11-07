"Dentro de lo complicado y lo adverso, es un año espectacular para Choroi", dijo el DT de la agrupación de veteranos de rugby

La agrupación bahiense de veteranos de rugby Choroi se prepara para otra participación en el Encuentro Nacional que se jugará en Posadas (Misiones) del 21 al 23 de noviembre próximo.

Hay mucha expectativa por la participación en la edición 55 en un año especial para la agrupación, ya que hay buena cantidad de jugadores y gran espíritu y hermandad de un equipo que la luchó -a favor y en ayuda a otros afectados- tras la inundación de su cancha el pasado 7 de marzo.

El entrenador y preparador físico del plantel, Juan Pedro Iribarne, dialogó este jueves con El Diario Deportivo por La Nueva Play para dar detalles de lo que se viene.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Estamos en reconstrucción... Volvimos, jugamos, pudimos hacer un par de encuentros, pero la última lluvia nos volvió a leventar el agua. Mañana, si Dios quiere, por un costadito podremos entrar a la cancha. Será uno de los últimos entrenamientos del equipo en cancha porque venimos entrenando en el Parque de Mayo", dijo Iribarne.

"Después de eso, hemos podido jugar algunas veces en nuestra cancha. También salir a jugar con los chicos de Viedma, en Puerto Belgrano, Palihue nos prestó la cancha e hicimos alló un encuentro nuestro. La verdad, dentro de lo complicado, lo adverso, es un año espectacular para Choroi. El grupo se hizo muy fuerte", afirmó.

Van cuarenta y tres jugadores a Posadas, donde se jugará en modalidad tiempo reducido de acuerdo con el reglamento de la Asociación Argentina de Veteranos de Rugby.

"Llevaremos a Misiones dos equipos. Uno es el competitivo, el que más se asemeja, salvando las edades, al deporte de plantel superior. Despues tendremos el recreativo, para los mayores de 50 y para los más nuevos", explicó.

El DT de Choroi también habló de los objetivo de Choroi para el Nacional, como también dio detalles del rugby de veteranos.

Mirá la nota completa: