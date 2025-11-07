Vago y el presente de Liniers: "Dentro de lo malo de no clasificar entre los ocho hay una parte buena"

Se completó la fase regular del torneo de Primera y Liniers fue uno de los equipos que estuvo lejos de lo que sugería el plantel.

Su entrenador, Mauricio Vago, habló en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

"Sabíamos que teníamos que hacer nuestro trabajo y ganarle a Estrella para no depender de nadie, terminando décimos, la posición que queríamos, para evitar el cruce por la permanencia directa", señaló.

El objetivo original del Chivo era meterse entre los ocho.

"Si bien era un equipo nuevo, porque quedaron tres jugadores de la temporada pasada, nuestro objetivo era tratar de meternos entre los ocho. Nos toca jugar esta instancia que Liniers hace rato no juega y que particularmente no sé lo que es. Pero han pasado cosas", señaló Vago.

En tal sentido, justificó: "El cambio dirigencial en el club generó algunas cuestiones. Y en el básquet, que siempre estuvo separado de lo que es la gestión del club, también tuvo un cambio. Se hicieron cargo Franco Marinsalta y Gonzalo Valentini, y si bien Nacho Dignani ya no está tan presente, siempre es un colaborador del club. También, el temporal de granizo y después la inundación generaron destrucciones, y no es excusa, porque después uno tiene que ganar, pero influyó".

"Después -agregó- muchas veces nos encontramos con resultados que podríamos haber ganado y no lo hicimos. Muchos cierres ajustados que no pudimos ganar y nos fue jugando en contra en cuanto a lo anímico. Y hoy estamos tratando de dejar al club en Primera, sabemos que será difícil pero estamos esperanzados. Hemos levantado".

Uno de los aspectos positivos que encontró el entrenador, fue promover algunos jugadores jóvenes.

"Este años nos costó mucho armar el equipo. Se apuntó a tratar de mantener la categoría y foguear a un grupo de chicos jóvenes que, por por suerte, lo hemos hecho. Dentro de lo malo de no clasificar entre los ocho hay una parte buena: fogueamos tres chicos, el caso más claro es Genaro Groppa, más Franco Lanari y Nico Ramos, que se lesionaron mucho. Y hay otro chico abajo que está apareciendo y ha sido una grata sorpresa para nosotros, como Tomás Sabatini", resaltó.

El Chivo contó durante cinco partidos con Fabián Sahdi como refuerzo.

"Lo de Fabián se dio de la nada. Pidió trabajar con nosotros para entrar en ritmo antes de ir a Villa Mitre. Si bien es cierto que esperábamos ganar dos o tres de esos cuatro o cinco partidos, ganamos uno. En resultados no sumó mucho, sí desde lo profesional, para que los chicos vieran otra cosa, y a mí mismo creo que me sumó. Cuando se fue se lo agradecí, por más que estaba enojado cuando se fue, porque es muy competitivo", contó Vago.

El rival en la próxima serie es el mismo del último partido.

"Sabemos lo que significa la localía de Estrella. Ellos ahí se encuentran cómodos y es un equipo que se potencia en su cancha. También tenemos en claro que hoy somos un poquito más largos que ellos, porque han sufrido varias bajas por lesión", opinó.

Jugar a cinco partidos, según Vago, favorece a Liniers.

"En este caso el desgaste para ellos puede jugarles en contra. Pero son partidos, ellos tienen mucha experiencia en este tipo de series y son jugadores que la saben jugar", destacó.

La experiencia de jugar por la permanencia, la toma como un desafío.

"Este año me cuestioné cosas mías, porque cuando uno no obtiene los resultados empieza a preguntarse por qué, no siempre es culpa del jugador. Uno a veces puede equivocar el camino. Lo tomo como una experiencia, aunque no es lo que quería", señaló.

