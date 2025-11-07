Un joven se retiró del domicilio tras discutir con su abuela y se desconoce su paradero

La policía activó el protocolo de búsqueda de un joven menor de edad que, según indicaron sus familiares, mantuvo una discusión con su abuela y fue visto por última vez ayer jueves a las 18 en en calle Rojas al 2300.

Tiene 14 años, 1,60 metro de altura, es delgado, de cabello corto y negro, además de poseer un aro en su oreja derecha.

Vestía pantalón jean gris, un buzo negro con capucha, chaleco (negro), visera negra y zapatillas negras Nike, además de una mochila negra.

No portaba celular, dinero ni tarjeta SUBE.

Cualquier información sobre su paradero, comunicarse con la Comisaría Cuarta de Bahía Blanca.