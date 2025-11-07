Un joven se retiró del domicilio tras discutir con su abuela y se desconoce su paradero
La policía activó el protocolo de búsqueda. Los familiares del menor señalan que el hecho ocurrió ayer por la tarde.
La policía activó el protocolo de búsqueda de un joven menor de edad que, según indicaron sus familiares, mantuvo una discusión con su abuela y fue visto por última vez ayer jueves a las 18 en en calle Rojas al 2300.
Tiene 14 años, 1,60 metro de altura, es delgado, de cabello corto y negro, además de poseer un aro en su oreja derecha.
Vestía pantalón jean gris, un buzo negro con capucha, chaleco (negro), visera negra y zapatillas negras Nike, además de una mochila negra.
No portaba celular, dinero ni tarjeta SUBE.
Cualquier información sobre su paradero, comunicarse con la Comisaría Cuarta de Bahía Blanca.