Reconstrucción del Canal Maldonado: ya hay fecha para la licitación

El llamado a licitación pública para la Reconstrucción del Canal Maldonado, una de las obras del Plan de Reconstrucción Integral de Bahía Blanca, hizo efectivo en las últimas horas el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

La apertura de las ofertas se realizará el día viernes 5 de diciembre, a las 12, y cuenta con un presupuesto de 35.619.642.747 pesos.

Las obras serán ejecutadas por la Dirección Provincial de Hidráulica, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y tienen por objetivo la reconstrucción y ampliación de la capacidad hidráulica del Canal Maldonado perteneciente a la cuenca baja del Arroyo Napostá.

En ese sentido, contemplan una nueva sección transversal de 6 kilómetros, dividido en 3 subtramos y 16 nuevos puentes.

Esta intervención permitirá triplicar el caudal original pasando de 300 a 900 m3 /s en orden de magnitud en función del ancho de boca de 19 a 26 m 2; uniformidad de las pendientes en los 3 subtramos; y el revestimiento de hormigón armado de mejor calidad.

El prototipo “Sección trapezoidal” de la obra del Canal Maldonado fue consensuado por el Consejo Asesor del Plan Hidráulico que se conformó a un mes del histórico temporal en la ciudad y está integrado por el Ministerio, el municipio, expertos hídricos e instituciones locales, con el fin de monitorear y brindar asesoramiento técnico para las distintas acciones y estudios sobre las obras de reconstrucción hidráulica de la ciudad.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires puso en marcha el Plan de Reconstrucción Integral de Bahía Blanca, que a la fecha cuenta con una inversión plurianual extraordinaria estimada de $210.554 millones, para hacer frente a la emergencia, además de impulsar un conjunto de intervenciones para el corto, mediano y largo plazo que buscan dar respuesta a la recuperación de la infraestructura estructural de la ciudad.

El mismo incluye tres líneas de acción: el Plan del Sistema Hidráulico; la Recuperación integral y refuncionalización del Hospital Penna; y el Fondo de Reconstrucción de Infraestructura Urbana.

Plan Hídrico Integral en la región

El Ministerio avanza con el Plan Hídrico Integral en la región de Bahía Blanca y Coronel Rosales, que en el caso de la ciudad de Bahía contempla 16 obras, con el objetivo de mejorar la distribución y el abastecimiento de agua potable.

Esta iniciativa incluye intervenciones como el recambio y la ampliación de redes de agua potable, la rehabilitación y construcción de acueductos, y una nueva planta modular de potabilización, entre otras.