Olivier Rioux, el centro de 2m36 metros de Florida que hizo historia en la NCAA

La liga universitaria de básquetbol de Estados Unidos (NCAA) vivió anoche un hito con el debut del jugador más alto de la historia en esa competencia.

Se trata del centro Olivier Rioux, un canadiense de 19 años que mide 2m36 y quien ingresó a 2m009s para el final del encuentro. En el equipo su equipo, Florida Gators, derrotó a North Florida por 104-64.

Todd Golden, el DT de los Gators, comenzó a escuchar el grito del público para que lo hiciera ingresar al partido. "Queremos a Ollie", se oyó corear en el estadio O'Connel Center.

Se trata de un estudiante de primer año, considerado además el adolescente más alto del mundo.

“Fue genial. El apoyo de todos fue increíble, incluso del banco y de los simpatizantes. Todos me apoyaron. Estoy muy agradecido”, dijo el jugador al final del partido, en declaraciones que recogió la agencia AP.

Cuando le preguntaron al basquetbolista si era consciente de que había hecho historia, Rioux bromeó: “Supongo que es otro día más”, con lo cual le sacó una sonrisa a todos los presentes.

El canadiense tuvo un paso por las inferiores de Real Madrid, club al que llegó cuando tenía 15 años y había ingresado al libro World Guinness Records al medir entonces 2m26.