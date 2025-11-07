Aumento de tasas al Polo Petroquímico para hacer obras: qué opinan los bahienses

La reconstrucción de Bahía Blanca después de la trágica inundación del 7 de marzo no solo se discute en los despachos oficiales, sino también en las redes. Luego de que el intendente Federico Susbielles anunciara su plan para aumentar las tasas a las grandes empresas y destinar esos fondos a obras de infraestructura hidráulica, La Nueva. lanzó una encuesta en Instagram que generó una oleada de opiniones.

El resultado fue contundente: un 66% de los participantes se mostró a favor de la medida y un 34% en contra.

Más allá de los números, el debate exhibió las tensiones de una ciudad que todavía intenta levantarse del agua.

"Es hora de que los privados aporten", escribió una vecina, reflejando la postura de muchos que ven en la iniciativa una forma de equilibrar responsabilidades.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Otra usuaria comentó con ironía: "Bahía Blanca debería ser Disney con la cantidad de empresas que hay".

Del otro lado, surgieron las voces preocupadas por el impacto económico. "Las empresas no van a querer seguir invirtiendo en Bahía y menos instalarse nuevas", advirtió una seguidora.

Y otra fue más tajante: "No tienen por qué hacerse cargo de algo que no produjeron ellos. El Estado debe hacerse cargo".

El debate se disparó luego de que Susbielles confirmara que enviará al Concejo Deliberante un proyecto para elevar la tasa de Seguridad e Higiene del 8,1 por mil al 20 por mil para las grandes compañías químicas y petroquímicas, con el objetivo de recaudar unos 27 mil millones de pesos. Ese dinero conformaría un fondo de afectación específica para obras hidráulicas en distintos barrios.

El jefe comunal también propuso un gravamen extraordinario a los dueños de edificios emblemáticos abandonados, como el ex Banco Hipotecario y el ex Centro de Compras, ubicados en el corazón de la ciudad.

Más allá de los tecnicismos presupuestarios, la encuesta dejó una lectura política clara. La reconstrucción posinundación tiene respaldo ciudadano, pero los caminos para financiarla siguen generando debate.