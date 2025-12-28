A dos años del temporal de diciembre de 2023, la geología aporta su mirada

Un sector del parque de Mayo, en una imagen de esta semana. / Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Pocas veces impacta tanto una comparación como la que muestra el estado de paseos, plazas y espacios públicos de la ciudad antes y después del paso del temporal de viento y lluvia del sábado 16 de diciembre de 2023.

Aquella combinación letal de lluvia y fuertes ráfagas arrasó con unos 20.000 árboles, los arrancó de cuajo, vulnerables completamente ante tamaña suma de factores.

A dos años del acontecimiento —el primero de una serie inédita que sumó luego una granizada, el domingo 2 de febrero de 2025, y más tarde una precipitación récord que derivó en inundación, el 7 de marzo de 2025—el área de Geomorfología del Departamento de Geología de la Universidad Nacional del Sur elaboró un ilustrativo trabajo graficando —de manera clara y contundente— las consecuencias de aquel primer fenómeno, utilizando para eso imágenes satelitales tomadas del sitio Google Earth.

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La comparación del aspecto previo y posterior al evento muestra la drástica reducción de la cobertura arbórea, reflejando cambios radiales de la estructura del arbolado urbano.

“El análisis de las tomas satelitales constituye una herramienta clave para comprender el impacto de este tipo de evento meteorológico, además de aportar información útil para la planificación urbana y fortalecer la gestión del riesgo”, señala Fernando Lebinson, uno de los autores —junto a Antonela Toniolo y Silvana Díaz— del mencionado trabajo, los tres licenciados en Ciencias Geológicas.

El análisis que surge de las significativas modificaciones generadas por el temporal, con impacto directo en el paisaje y en la seguridad, resulta fundamental para mejorar la prevención, orientar la gestión del arbolado y reducir la vulnerabilidad urbana frente a eventos de este tipo.

Silvana Díaz (izq.), Antonela Toniolo y Fernando Lebinson, de Geomorfología del Departamento de Geología de la UNS.

Silvana Díaz, Antonela Toniolo y Fernando Lebinson, autores del trabajo

“Estos estudios refuerzan la importancia de generar una mejor planificación urbana y atender la gestión del riesgo”, sostiene.

“En particular, permiten repensar el manejo del arbolado, el diseño de los espacios públicos y la necesidad de incorporar conocimientos científicos en la prevención de daños frente a eventos de gran magnitud, los cuales son cada vez más frecuentes”, detalla.

Situaciones como las del temporal o la inundación exigen un estudio multidisciplinario. No es sólo cuestión de ingenieros o de agrónomos. Lejos de eso, son muchas las profesiones que deben aportar sus puntos de vista sobre lo ocurrido.

En el caso de la geomorfología, se trata de una materia que estudia las formas del relieve y los procesos que las originan y modifican, como glaciares, montañas, volcanes y otro tipo de paisajes.

“En las áreas urbanas analizamos cómo el terreno, los suelos y los procesos superficiales influyen en la respuesta de una ciudad frente a lluvias intensas, inundaciones o vientos fuertes. Por eso la geología analiza estos hechos, como parte de los procesos naturales que actúan sobre un territorio”, indica.

“Cuando un temporal genera impactos visibles en una ciudad, como la caída de árboles o daños en su infraestructura, debemos considerar cómo interactúan el relieve, los suelos y el ambiente urbano frente a esas condiciones las cuales, además, se están repitiendo en los últimos años”, asegura.

De allí la decisión de este análisis comparativo entre los años 2023 y 2025, recurriendo a datos específicos y claros, de acceso público, una herramienta habitual en la actividad geológica.

“En el caso de este informe, el objetivo principal es divulgativo: acercar a la comunidad una mirada científica sobre las consecuencias del viento que afectó a la ciudad”, asegura.

Además de ilustrar sobre lo ocurrido, los profesionales de geomorfología explican que este tipo de estudio sirve para remarcar la importancia de “una mejora planificación urbana y en la gestión del riesgo. En particular, permite repensar el manejo del arbolado, el diseño de los espacios públicos y la necesidad de incorporar el conocimiento científico en la prevención de daños frente a eventos que antes eran aislados y ahora son frecuentes”, dice.

Además del temporal de diciembre 2023, los profesionales trabajaron sobre la inundación del 7 de marzo de este año, poniendo el foco en el relieve, las microcuencas urbanas y los patrones de escurrimiento.

Otra vista de esta semana del parque de Mayo.

Es decir, un conjunto de elementos que pueden ayudar a entender lo ocurrido y a visualizar las causas de la vulnerabilidad que mostró la ciudad frente a una lluvia tan intensa.

“La mirada geológica se distingue por centrarse en el funcionamiento natural del territorio, tanto en la actualidad como a lo largo del tiempo. Su aporte se integra con los de la arquitectura, la ingeniería y la geografía para una mejor comprensión del fenómeno”, agrega.

Final

Como puede concluirse de la entrevista, la ingeniería podrá calcular la capacidad de un canal, la geografía y la geología considerar cuestiones relacionadas con el terreno y el relieve, la arquitectura con la planificación urbana y paisajísticos, la economía con las inversiones y los vecinos aportar sus conocimientos como habitantes naturales del lugar.

Si la elaboración del diagnóstico es integral resulta más factible que la solución al problema resulte mucho más efectiva.