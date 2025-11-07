El pronóstico: así estará el clima este sábado en Bahía Blanca y la región

El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 8 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 20 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será fresco, nuboso y húmedo y el viento tendrá intensidad de leve del Noroeste rotando al Oeste.

La visibilidad será regular a buena y se anuncia una temperatura mínima de 10 grados centígrados.

Durante la tarde el tiempo será templado y nuboso, y no se descartan precipitaciones débiles. El viento tendrá intensidad de leve del Oeste rotando al Sudeste y el índice

de radiación ultravioleta será normal, en tanto habrá buena visibilidad.

La temperatura máxima será de 20 grados centígrados

Por la noche se hará presente el frío y estará parcialmente nublado; se estima para medianoche una temperatura de 12 grados centígrados.

Para Monte Hermoso y Pehuen Co el clima será nuboso y húmedo con ocasionales precipitaciones débiles. Habrá poco cambio de la temperatura, el viento será leve a moderado

del Sudeste y la temperatura oscilará entre 12 y 15 grados centígrados.

En la comarca serrana, el clima será nuboso con nieblas a templado. Ascenso de la temperatura y viento leve del Noreste. La temperatura oscilará entre los 7 y 20 grados centígrados.