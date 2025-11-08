Gran Premio de Brasil: Colapinto sale a pista con una doble y exigente prueba

Con una doble y entretenida propuesta continúa hoy el Gran Premio de Brasil, que tiene como protagonista al argentino Franco Colapinto, se disputa en Interlago y corresponde a la continuidad del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

La primera propuesta será a las 11, cuando se ponga en marcha la carrera sprint, que ya pone en juego en puntos clave para la lucha por el título.

Luego, desde la 15, se largará la clasificación para definir los puestos desde la carrera principal, que se correrá el domingo a las 14.

Ayer, en las primeras salidas a la pista, Colapinto terminó 16º en la pruebas libres y también en la clasificación para el sprint.

"La Qualy fue complicada -analizó-, los viernes me están costando últimamente. Hay que intentar trabajar y volver mañana, a la noche siempre encontramos varias cosas que al final nos hacen mejorar", analizó el pilarense ayer tras bajarse del Alpine.

Mientras que el más rápido, y quien hoy tendrá la pole position, fue Lando Norris (MacLaren), quien se posicionó de gran manera en busca de los primeros puntos del fin de semana, pensando en la definición por el título.

En ese sentido, sus perseguidores Oscar Piastri (MacLaren) y Max Verstappen (Red Bull) largarán tercer y sexto, respectivamente.

Por lo que el sprint esta mañana se largará de la siguiente manera: