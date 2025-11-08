"Se hace sola": la respuesta del director de División Palermo al pedido de Bullrich

El actor y director Santiago Korovsky, creador de División Palermo, no dejó pasar una publicación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y volvió a ponerse en su papel de guionista. Con humor, aseguró que la serie "se hace sola", en alusión al posteo de la funcionaria.

En la imagen oficial difundida por el ministerio, se ve a Bullrich en formato dibujo, señalando con el dedo índice y acompañada por la leyenda: "¿Querés ser detective? Te buscamos para el DFI".

El afiche —que remite al clásico cartel de reclutamiento del "Tío Sam"— muestra un retrato en tonos degradé y una bandera argentina dispuesta en vertical, con efecto acuarela.

La publicación fue acompañada por un texto que repite el título y promociona la "Nueva Carrera de Investigador del Delito para Profesionales del DFI (Departamento Federal de Investigaciones) de la PFA (Policía Federal Argentina)", junto con el enlace para inscribirse en la convocatoria 2027.

Las reacciones en redes no tardaron en llegar: desde memes que comparaban el afiche con el icónico "I Want You for U.S. Army" hasta otros que apelaban directamente a la serie de Netflix, con una imagen de sus protagonistas y la frase: "Las ideas de Patricia cuando está sobria".

Pero quien se llevó las miradas fue el propio Korovsky, que comentó: "Dejamos de hacer División Palermo porque ya se hace sola".

No fue casual: su ficción se caracteriza por parodiar los estereotipos sobre la discapacidad y las torpezas institucionales de las fuerzas de seguridad —una sátira que, esta vez, parece haber encontrado inspiración en la realidad. (NA)