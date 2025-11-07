Bullrich lanzó una convocatoria de personal para enfrentar el "crimen organizado"
“¿Querés ser detective? Te buscamos”, publicó la ministra de Seguridad, junto al enlace oficial para acceder a los requisitos.
El Ministerio de Seguridad abrió la inscripción para la nueva carrera de Investigador del Delito en la Policía Federal Argentina (PFA), orientada a profesionales que busquen incorporarse a tareas de investigación en el ámbito federal.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la convocatoria a través de sus redes sociales.“¿Querés ser detective? Te buscamos”, publicó la funcionaria, junto al enlace oficial para acceder a los requisitos.
Según información oficial, difundida por el Ministerio de Seguridad, la carrera está dirigida a “jóvenes graduados universitarios con vocación para enfrentar el crimen organizado”.
Señalaron, además, que ofrece un “entrenamiento intensivo de nueve meses en investigación criminal, tecnología y práctica policial, tras el cual se ingresa con el grado de Subinspector”.
La inscripción y los detalles del proceso pueden consultarse en argentina.gob.ar/seguridad/pfa. (con información de Noticias Argentinas)