Bullrich lanzó una convocatoria de personal para enfrentar el "crimen organizado"

El afiche que utilizó la ministra de Seguridad tiene similitudes al utilizado por el Ejército de EE.UU.

El Ministerio de Seguridad abrió la inscripción para la nueva carrera de Investigador del Delito en la Policía Federal Argentina (PFA), orientada a profesionales que busquen incorporarse a tareas de investigación en el ámbito federal.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la convocatoria a través de sus redes sociales.“¿Querés ser detective? Te buscamos”, publicó la funcionaria, junto al enlace oficial para acceder a los requisitos.

Según información oficial, difundida por el Ministerio de Seguridad, la carrera está dirigida a “jóvenes graduados universitarios con vocación para enfrentar el crimen organizado”.

Señalaron, además, que ofrece un “entrenamiento intensivo de nueve meses en investigación criminal, tecnología y práctica policial, tras el cual se ingresa con el grado de Subinspector”.

El Tio Sam es la figura estadounidense que invitar a sumarse al ejército

La inscripción y los detalles del proceso pueden consultarse en argentina.gob.ar/seguridad/pfa. (con información de Noticias Argentinas)