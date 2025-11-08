España impondrá multas por imágenes sexuales de menores generadas por inteligencia artificial, según informaron fuentes vinculadas a la seguridad informática. Fue luego de un caso en la localidad de Almendrarejo, donde se difundieron tras usar rostros reales.

Se trata de una medida anunciada por la Agencia Española de Protección de Datos, tras multar a una persona por compartir imágenes de esa índole sobre una víctima menor de edad.

El culpable utilizó rostros reales, en lo que los medios españoles calificaron como el primer caso en Europa de sanción económica por este tipo de contenidos.

El organismo de control abrió una investigación en septiembre de 2023 después de que los medios de comunicación españoles informaran de la creación y difusión de las imágenes en Almendralejo, una localidad de 30.000 habitantes en la región suroccidental española de Extremadura.

La persona infringió la ley de protección de datos de la Unión Europea (UE) al utilizar los rostros de menores reales en las imágenes generadas por IA y luego distribuirlas, dijo la Agencia Española.

"Se sanciona al infractor por difundir fotografías manipuladas con inteligencia artificial que incluían rostros de personas reales", señala el texto.

La multa, que estaba estipulada en 2.000 euros, se redujo a 1.200 después de que la persona admitiera su responsabilidad y pagó voluntariamente, dijo la agencia. (Fuente: Ámbito).