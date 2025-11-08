Moto 3: Perrone largará 10° en el GP de Portugal y Morelli 13°

Perrone no pudo acercarse a las primeras posiciones en la clasificación. Foto: NA.

Los pilotos argentinos Valentín Perrone (KTM) y Marco Morelli (Honda) tuvieron una aceptable actuación en la clasificación del Gran Premio de Portugal de Moto3, donde largarán 10° y 13°, respectivamente, en la carrera de este domingo.

La carrera en Portimao se largará a las 11.30 (horario argentino) y será transmitida tanto por televisión por ESPN 4 como por streaming en Disney+ Premium.

Perrone, quien está teniendo una gran temporada debut en la categoría y marcha 10° en el campeonato, no pudo acercarse a las primeras posiciones, como le venía ocurriendo en las últimas clasificaciones, y largará décimo tras registrar un tiempo de 1:47,231, finalizando a 467 milésimas del australiano Joel Kelso, que se quedó con la pole position.

La joven promesa argentina ya consiguió dos podios esta temporada (3° en Países Bajos y 2° en Hungría) y viene de terminar noveno en el GP de Malasia.

Morelli, por su parte, quedó a 674 milésimas de Kelso, por lo que comenzará en zona de puntos y tendrá una muy buena oportunidad para meterse en el top 10.

“El Gladiador”, que disputa su octavo Gran Premio en la temporada, terminó 12° en la última fecha del campeonato en el que marcha 26°.

MotoGP: Alex Márquez ganó la sprint

En lo que respecta a la categoría reina, el triunfo en la carrera sprint quedó en manos del español Alex Márquez (Ducati), quien se impuso luego de una tremenda batalla con su compatriota Pedro Acosta (KTM).

Márquez, que ya se había asegurado la segunda posición en el campeonato donde terminó solo por debajo de su hermano Marc, protagonizó una gran remontada tras largar en el quinto lugar.

El momento clave de la carrera fue en la sexta vuelta, cuando Alex superó por primera vez a Acosta para tomar el liderazgo. A partir de allí, intercalaron la posición un par de veces, pero finalmente se impuso el menor de los Márquez.

El podio en la carrera sprint del GP de Portugal lo completó el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), mientras que los otros pilotos que sumaron puntos fueron Fabio Quartararo (Yamaha), Fabio di Giannantonio (Ducati), Fermín Aldeguer (Ducati), Johann Zarco (Honda), Francesco Bagnaia (Ducati) y Brad Binder (KTM).

La carrera principal va este domingo en el Autódromo Internacional do Algarve, a las 10 (ESPN y Disney+).