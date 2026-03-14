Argentina no pudo con Canadá pero sigue en carrera por la clasificación

La selección argentina mayor femenina cayó este sábado ante Canadá por 75-41, en su tercera presentación del Premundial.

Este domingo enfrentará a Hungría desde las 8.30 (hora de nuestro país), en su búsqueda por un lugar en el Mundial de Berlín 2026.

Fue un encuentro cuesta arriba para el elenco nacional que rápidamente cayó en una desventaja de 12-1 en los tres primeros minutos. Canadá demostró efectividad e impuso condiciones en el poste bajo. Tardó en llegar la primera conversión de campo para Argentina, que cerró abajo el primer período por 29-8. Cayó la puntería del elenco norteamericano en el comienzo del segundo parcial y las chicas se mostraron mejor plantadas en el costado defensivo. El crecimiento también se trasladó al ataque, con mayor efectividad de cancha y un reparto más equitativo del goleo. El capítulo finalizó 16-14 para Canadá que se marchó al vestuario arriba por 45-22.

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A la vuelta de los vestuarios Argentina volvió a tener problemas con sus porcentajes ante una defensa rival que impuso su diferencia física cerca del canasto. Canadá sostuvo los 16 puntos del cuarto anterior y ganó el parcial por 16-7, dejando las cosas 61-29. Con la historia juzgada en el último cuarto, ambos equipos aprovecharon para rotar los planteles y asegurarle descanso a sus principales. El elenco canadiense ganó el parcial por un doble y la historia finalizó 75-41.

Julieta Mungo fue la máxima anotadora de Argentina con 12 unidades, Florencia Chagas, Laila Raviolo y Delfina Saravia sumaron cinco puntos cada una. El elenco nacional lanzó para un 24% de campo con apenas 9 de 39 en dobles.

Indicó el informe de prensa de CAB que con este resultado, las chicas quedan con registro de un triunfo y dos derrotas, igualadas en el tercer lugar del grupo con dos partidos por jugar.

Las dirigidas por Gregorio Martínez siguen en carrera por la clasificación al Mundial. Necesitan ganar ambos juegos para asegurarse el boleto o ganar uno y esperar otros resultados favorables.