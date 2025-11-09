Los Pumas visitan a Gales, en el inicio de su última gira del año

Recuerdo del duelo entre Pumas y Gales en Francia 2023, cuando el equipo argentino se impuso 29-17 y avanzó a semifinales. Foto: ESPN.

La selección argentina de rugby visitará este domingo a Gales, en un test match que marcará el inicio de su última gira del año.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 12.10 (hora de nuestro país) en el estadio Principality de la ciudad de Cardiff, que tiene capacidad para 74.500 espectadores. El cotejo se podrá ver a través de Disney+ Premium y ESPN 2.

El árbitro del partido será Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda), quien tendrá como asistentes a Karl Dickson-Anthony Woodthorpe, ambos de Inglaterra.

Los Pumas vienen de realizar un aceptable Rugby Championship, en el que terminaron 4º aunque consiguieron victorias muy valiosas ante Australia y Nueva Zelanda.

Antes de su participación en el torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur, el equipo argentino había derrotado en amistosos a los British & Irish Lions y a Uruguay, mientras que cayeron en dos ocasiones frente a Inglaterra.

Gales, por su parte, comenzó el año de manera desastrosa, debido a que terminó en la 6º y última posición del Seis Naciones, donde ni siquiera pudo obtener un triunfo.

Luego del torneo que enfrenta a las mejores selecciones de Europa, los galeses disputaron dos amistosos en julio ante Japón, con un saldo de un triunfo y una derrota.

Lo que seguirá

Argentina afrontará su segundo partido de la gira frente a Escocia, el próximo domingo 16 a las 12.10 en el estadio Murrayfield (Edimburgo).

El último del año será ante Inglaterra el domingo 23 a las 13.10 en Twickenham (Londres).

Historial

Este será el vigésimo tercer encuentro entre ambas selecciones, donde Gales lidera en el historial con un saldo de 14 triunfos, mientras que Los Pumas se impusieron en siete ocasiones y empataron una vez.

De todas maneras, la última vez que se enfrentaron fue en los cuartos de final del Mundial 2023, donde Los Pumas consiguieron un histórico triunfo gracias a un segundo tiempo prácticamente perfecto para imponerse por 29-17 y así meterse en las semifinales.

Altas/bajas

Las novedades en Argentina pasan por la vuelta de Matías Alemanno al plantel, en el que será su primer partido del año tras recuperarse de un hombro.

Además, se sumó a la gira Matías Moroni en reemplazo de Lucio Cinti, quien sufrió esguince de tobillo.

Otros que regresan son Thomas Gallo, ya recuperado de su lesión, y Efraín Elías, quien había tenido su última convocatoria en el Camp de Marzo y no disputó partidos con Los Pumas este año.

No pudieron ser tenidos en cuenta en Los Pumas por lesión los jugadores Tomás Albornoz, Gonzalo García, Joel Sclavi, Lucio Cinti, Franco Molina, Pedro Rubiolo y Benjamín Grondona.

Así formarán los equipos:

Gales: 1. Rhys Carré 2. Dewi Lake 3. Keiron Assiratti 4. Dafydd Jenkins 5. Adam Beard 6. Alex Mann 7. Jac Morgan (capitán), 8. Aaron Wainwright, 9. Tomos Williams, 10. Dan Edwards, 11. Josh Adams, 12. Ben Thomas, 13. Max Llewellyn, 14. Tom Rogers, 15. Blair Murray. Entrenador, Steve Tandy.

Suplentes: 16. Liam Belcher 17. Nicky Smith 18. Archie Griffin 19. Freddie Thomas 20. Olly Cracknell 21. Kieran Hardy 22. Jarrod Evans y 23. Louis Rees-Zammit.

Argentina: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (capitán), 3. Pedro Delgado, 4. Guido Petti, 5. Marcos Kremer, 6. Pablo Matera, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Gerónimo Prisciantelli, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras. Entrenador, Felipe Contepomi.

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Thomas Gallo, 18. Tomás Rapetti, 19. Matías Alemanno, 20. Santiago Grondona, 21. Agustín Moyano, 22. Juan Cruz Mallía y 23. Rodrigo Isgró