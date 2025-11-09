Nelquihue necesita premios para un té bingo solidario

El próximo domingo 16 de noviembre, el Centro de Recuperación y Rehabilitación Equina Nelquihue realizará un Té Bingo solidario el domingo 16 de noviembre, a las 15, en el salón de la parroquia San Luis Gonzaga (Espora 149) con el objetivo de recaudar fondos para continuar con su labor de rescate, rehabilitación y cuidado de caballos y otros animales de gran porte que han sido víctimas de maltrato.

La fundación, sostenida por un equipo de voluntarios comprometidos, trabaja diariamente en la atención integral de los animales: los alimentan, curan sus heridas, brindan contención y mejoran su calidad de vida con dedicación y amor. Cada aporte es vital para sostener esta tarea que no se detiene.

El Té Bingo será una jornada de encuentro, diversión y solidaridad. Además de los bingos, habrá premios especiales y se invita a la comunidad a colaborar con la donación de regalos que puedan ser utilizados como premios durante el evento.

“Lo que nos puedas ofrecer va a ser una mano increíble”, expresan desde la organización.

Las entradas ya están a la venta a un valor de $5.000 que incluye un cartón, infusiones, jugo y cosas ricas. También se podrán adquirir productos solidarios como tazas, cuadernos y libros para pintar. Además informaron que continúan con la feria de libros usados, una propuesta que acompaña cada evento de la fundación.

En el marco del Día de la Madre, se lanzó un sorteo exprés con premios como auriculares inalámbricos, parlante bluetooth y mini parlante portátil. Cada número cuesta $3.000, y se pueden adquirir dos por $5.000. Hay 150 números disponibles y el sorteo se realizará una vez que se vendan todos.

Para colaborar con premios, adquirir entradas o participar del sorteo, se puede contactar al 291 6481451 y 291 6495414. También está disponible el alias de transferencia: colaboranelquihue.

Desde Nelquihue invitan a toda la comunidad a sumarse: “Cada gesto cuenta. Este Té Bingo es mucho más que un evento, es una oportunidad para seguir dando vida, cuidado y dignidad a quienes más lo necesitan”, informaron.