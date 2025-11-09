Podés soñar con ser olímpico: Los Ángeles 2028 abrió su programa de voluntariado

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Hay muchas formas de ser parte del mayor evento deportivo internacional, los Juegos Olímpicos. Por su impacto global, continuidad histórica y alcance cultural, no hay nada que se le asemeje, incluso buceando en esferas que exceden lo deportivo.

Quienes tengan la oportunidad, sobre todo económica, podrán esperar a la venta de entradas y planear el viaje de sus vidas.

Naturalmente, los deportistas de élite tienen más chances de acceder y, además, de transformarse en verdaderos protagonistas. También, existen cargos periféricos de real importancia competitiva, como son los entrenadores, físicos, psicólogos, médicos. Y quienes aún sin competir, son intérpretes imprescindibles: jueces, autoridades, auxiliares, entre otros.

Pero existe una comunidad que ha ganado notoriedad con el paso de los años y que resulta tan necesaria que existe una frase en el mundo olímpico que dice más o menos así: "Sin atletas no hay Juegos; sin voluntarios, tampoco".

Si bien no fue revelado hasta el momento, en varias entrevistas recientes, miembros de la organización de Los Ángeles 2028 señalan que serán necesarios unos 50 mil voluntarios para sus Juegos, que irán del 14 al 30 de julio de 2028. Lo mismo ocurrirá con los Paralímpicos, del 15 al 27 de agosto; aunque con menor cantidad de voluntarios.

A propósito, en las últimas horas fue lanzado oficialmente el Programa de Voluntariado LA28, donde personas de todo el mundo pueden registrarse y empezar a soñar con ser elegidas.

Se trata apenas de un primer y simple paso, donde completando pocos datos ya entrás en el sistema. El programa, en realidad, se lanzó con tanta antelación ya que busca que angelinos comiencen a la brevedad siendo voluntarios de actividades previas, relacionadas a los Juegos o no, para ir generando un clima de cooperación y, a su vez, una base pensando en los Olímpicos.

No obstante, hacia el verano 2026 (de los Estados Unidos), sí se abrirá íntegramente el apartado para aplicar y colocar hasta el talle de tus zapatillas para que esté todo listo en caso de ser seleccionado.

Allí, entonces, habrá tiempo para definir qué rol podrías cumplir durante los Juegos, qué días, en qué momentos y en qué sede.

¿Qué hacen los voluntarios? Bueno, lo primero que hay que mencionar es que su labor no es desgastante ni de alta responsabilidad ya que para eso están los trabajadores asalariados. Es decir, siempre actuarán bajo un coordinador y en grupo, por lo que lo encomendado no solo es más llevadero sino que implica una aventura en sí misma.

Podrán, entonces, ser guías del público, los atletas o la prensa. Ayudar con la indumentaria, la comida, el transporte, o realizar tareas que van desde proveer de pelotitas de tenis, golf y hockey en cada escenario, o colocar las vallas en la pista de atletismo, hasta verificar entradas en los accesos a los estadios. Quienes poseen habilidad para los idiomas o los primeros auxilios cuentan con una ventaja, aunque no existe ninguna petición mínima al respecto: solo tener más de 18 años al inicio de los Juegos.

Quienes al fin tengan la posibilidad (las confirmaciones llegarían hacia fines de 2027), recibirán indumentaria, comidas y transporte, además de accesos privilegiados (eso no quiere decir tickets para la tribuna) y una experiencia multicultural inigualable.

Lógicamente, su palabra lo indica, su contribución no será remunerada; así como tampoco se cubrirán los gastos de traslado hacia los Estados Unidos ni su estadía, aunque este último apartado suele tener gratas sorpresas avanzado el calendario.

¿Te prendés? Para París 2024 se postularon más de 300 mil personas y fueron seleccionadas unas 45 mil. No es sencillo, ¡pero vale la pena intentarlo!