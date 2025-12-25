Bahía Blanca | Jueves, 25 de diciembre

Confirmaron el calendario escolar 2026 en la provincia de Buenos Aires

El ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo, tendrá receso invernal del 20 al 31 de julio y finalizará en diciembre, con cronogramas diferenciados según cada nivel educativo.

La provincia de Buenos Aires ya definió el calendario escolar 2026. El ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo para la mayoría de los niveles y modalidades, tendrá receso invernal del 20 al 31 de julio y finalizará el 22 de diciembre.

La medida fue oficializada por la Dirección General de Cultura y Educación y aprobada por unanimidad en el Consejo General del área.

Desde la cartera educativa explicaron que la planificación anticipada apunta a garantizar previsibilidad, continuidad pedagógica y el cumplimiento de los 190 días de clases que establece la normativa nacional.

El calendario abarca a todo el sistema educativo bonaerense, desde el nivel Inicial hasta el Superior, incluyendo modalidades técnicas, artísticas, especiales y de jóvenes y adultos.

En el nivel Primario, el esquema contempla el desarrollo completo de los espacios curriculares, con Educación Física y Educación Artística, además del acompañamiento de los Equipos de Orientación Escolar, que trabajarán bajo el mismo cronograma anual.

La Educación Secundaria, tanto común como técnica, agraria y artística especializada, también se ajustará a este calendario general, con inicio en marzo, receso en julio y cierre en diciembre. El mismo criterio se aplicará en Educación Especial, en los Centros y Servicios Agregados de Formación Integral y en la modalidad de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores.

Las Escuelas de Educación Artística, los Centros de Educación Física y los servicios de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social compartirán este esquema, garantizando el desarrollo de sus propuestas durante todo el año lectivo.

En el caso de la Formación Profesional, las clases comenzarán el 9 de marzo, con el mismo receso invernal y cierre el 18 de diciembre. Para la Educación Superior —Formación Docente Inicial, Técnica y Artística— el inicio está previsto para el 16 de marzo, con finalización del ciclo el 27 de noviembre.

El calendario 2026 incluye además cinco Jornadas Institucionales: dos en febrero, una en agosto, una en diciembre y otra a definir por cada distrito. Estos espacios estarán destinados a la formación situada y al trabajo colectivo de los equipos docentes.

