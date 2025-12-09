Bahía cierra el año sin clases: Suteba anunció su 13ª medida de fuerza en el Ciclo Lectivo 2025

El año escolar bahiense comenzó en marzo pasado con una medida de fuerza y finalizará en diciembre con otra: la filial local del gremio docente Suteba anunció que este miércoles realizará una nueva jornada de protesta, por lo que numerosos establecimientos educativos de la ciudad tendrán su actividad parcial o totalmente suspendida, según la cantidad de adhesiones a la medida.

"JORNADA DE PROTESTA. Contra la Reforma Laboral y el Proyecto de Libertad Educativa. Contra el AJUSTE en la provincia, que se expresa en cierres y

fusiones", anunciaron desde las redes sociales del sindicato.

La movilización, que cuenta con la adhesión de la CTERA y la CTA, comenzará a las 9.30, en la esquina de Moreno y Vicente López.

Esta protesta representará la decimoséptima interrupción del Ciclo Lectivo 2025 en Bahía Blanca por diferentes reclamos gremiales.

A las 12 medidas de fuerza realizadas por el Suteba (5 de marzo, 9 de abril, 10 de abril, 30 de abril, 11 de junio, 26 de junio, 15 de julio, 6 de agosto, 21 de agosto, 8 de octubre, 13 de noviembre y 19 de noviembre) se sumaron las huelgas del CEB (20 de mayo) y la CTERA (22 de mayo), además de las paros convocados por los estatales de ATE (18 de junio y 9 de diciembre) y de las suspensiones de clases por cortes en el suministro de agua, como sucedió el pasado 17 de septiembre.

Todas estas interrupciones fueron realizadas, por si fuera poco, en un contexto en el que la mayoría de las escuelas debió suspender sus actividades entre 15 y 30 días, como consecuencia de las tareas de reparación edilicia y reacondicionamiento de mobiliario y material pedagógico, luego del devastador temporal del pasado 7 de marzo.

Los organizadores confirmaron que los presentes recibirán constancia gremial por toda la jornada.