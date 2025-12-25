Sorpresa en la costa del GBA: apareció un lobo marino y ponen en marcha un operativo para rescatarlo

Un lobo marino apareció en la costa de Vicente López provocando sorpresa en los vecinos que filmaron con sus celulares la inusual secuencia. Desde la Municipalidad local, en tanto, articulan con las autoridades provinciales un operativo para asistir al animal que habría terminado allí tras desorientarse.

El avistamiento fue en el Paseo de la Costa y Av. San Martín, donde está trabajando personal policial y defensa civil. La Prefectura Naval Argentina se encargará de garantizar el traslado del lobo marino.

Según pudo saber el canal TN, ya fueron alertados los organismos de fauna de la provincia y trabajarán en coordinación con la Municipalidad de Vicente López para salvar al lobo marino, ya sea por vía terrestre o trasladarlo aguas adentro para que llegue solo a su hábitat natural.

Las autoridades vallaron la zona para evitar que los vecinos toquen al animal e interrumpan el operativo de rescate. En diálogo con TN, Olga, la vecina que registró el episodio, comentó: “Llegamos y estaba lleno de gente y el lobito estaba ahí”.

De acuerdo a lo que supo Olga, el animal fue visto por otras personas en la costa desde las 8 de la mañana de hoy. Sin embargo, también se supo que el lobo apareció ayer en el puerto de Olivos.

“Salía, descansaba un poquito, se metía al río y volvía a aparecer”, señaló la vecina. Se espera la presencia de personal de Temaiken que va a encabezar el operativo de rescate para devolverlo a su hábitat natural.

El municipio local informó que el lobo sería joven y se encuentra en buen estado. (TN)