Los jugadores del fútbol argentino que quedan libres en 2026
Se termina el año y los clubes ya tienen la lista de los futbolistas que no van a seguir y a los que decidieron no renovarles el contrato.
El mercado de pases del fútbol argentino ya empezó a ser noticia debido a que el próximo 1° de enero varios jugadores quedarán en libertad de acción tras finalizar sus contratos con los clubes donde estuvieron este año.
Entre los futbolistas que aún no definieron su futuro, según supo la Agencia Noticias Argentinas, aparecen nombres pesados del ámbito local, como Gonzalo “Pity” Martínez, Enzo Pérez, Frank Fabra, Luciano Vietto e Ignacio Malcorra, protagonistas recientes de equipos grandes y con peso específico en la Liga Profesional.
La lista de jugadores que quedarán libres incluye referentes históricos, jugadores con recorrido internacional y otros que buscan relanzar su carrera tras un semestre con poca continuidad.
Los jugadores que quedan libres club por club:
Aldosivi
Gonzalo Mottes
Ayrton Preciado
Ignacio Guerrico
Nahuel González
Argentinos Juniors
Sergio Romero
Atlético Tucumán
Leandro Díaz
Damián Martínez
Guillermo Acosta
Banfield
Frank Castañeda
Barracas Central
No tiene
Belgrano
Facundo Quignon
Elías López
Lucas Menossi
Boca Juniors
Cristian Lema
Frank Fabra
Central Córdoba (SdE)
José Florentín (seguirá su carrera en Independiente Rivadavia)
Defensa y Justicia
Enrique Bologna
Rafael Delgado
Deportivo Riestra
Jaime Barceló
Estudiantes (LP)
Leonardo Suárez
Estudiantes de Río Cuarto
Fabio Vázquez
Brian Olivera
Gimnasia (LP)
Juan Manuel Villalba
Gimnasia de Mendoza
Facundo Nadalín
Ignacio Antonio
Ismael Cortez
Nicolás Servetto
Huracán
Nicolás Goitea
Hernán De La Fuente
Federico Marín
Agustín Curruhinca
Independiente
No tiene
Independiente Rivadavia
Thomas Ortega
Laureano Rodríguez
Santiago Muñoz
Instituto
Nicolás Zalazar
Lucas Rodríguez
Joaquín Papaleo
Lanús
Alexis Canelo
Leonel Cardozo
Newell’s Old Boys
Éver Banega
Josué Colman
Genaro Rossi
Luciano Lollo
Carlos Ordoñez
Platense
Ignacio Schor
Racing Club
Gabriel Arias
Luciano Vietto
Santino Vera
River Plate
Milton Casco
Enzo Pérez
Gonzalo Martínez
Miguel Ángel Borja (jugará en Cruz Azul de México)
Ignacio Fernández (jugará en Gimnasia La Plata)
Rosario Central
Ignacio Malcorra
Carlos Quintana
San Lorenzo
Ezequiel Cerutti (podría continuar en el club)
Nery Domínguez
Andrés Vombergar
Emanuel Cecchini
Sarmiento
Facundo Roncaglia
Iván Morales
Gastón Sauro
Federico Paradela
Pablo Magnín
Talleres de Córdoba
Rubén Botta
Javier Burrai (iría a Sarmiento)
No tiene
Unión de Santa Fe
Lucas Gamba
Francisco Gerometta
Vélez
No tiene