Monte Hermoso: detienen a los responsables de dos robos y un incendio

Las fuerzas de seguridad montehermoseñas detuvieron a dos hombres implicados en el incendio de una casa en Río Iguazú al 1000, el robo al super "Faro Mar" y una motocicleta Zanella 110.

Los autores fueron identificados como Carlos Sebastián Molina (27 años) y Cristian Agustín Gómez Da Silva (25 años) quienes estuvieron implicados en el incendio producido en el domicilio usurpado de Río Iguazú al 1000, cuya propiedad era de Sixto Diego Ciotti de 42 años de edad.

Además, estos sustrajeron una moto 110 propiedad de Nadia González, para luego robar el supermercado "Faro Mar", cuya damnificada es Yesica Aristegui en la mañana del día viernes 7 de noviembre.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La policía local alertada por el robo del super, pudo perseguir y detener a Molina, que tenía en su poder mercadería del local recién robado, además, fueron notificados del robo previo del motovehículo.

En horas de la mañana de este sábado, luego de tareas de vigilancia, los uniformados detuvieron en intersección de Felipe de Luster y Av. General San Martín, a Da Silva.

Por orden judicial, en la tarde del día de hoy, se realizó el allanamiento del domicilio en la calle Costa 831, dando con la moto Zanella sustraída y elementos utilizados en el robo e incendio de la casa de calle Iguazú.

Interviene la UFIJ Nº15 de Bahía Blanca.