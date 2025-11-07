Monte Hermoso: incendiaron una vivienda por la que ya había un conflicto vigente
El episodio ocurrió en Rio Iguazú al 1000, en el barrio Esperanza.
En Monte Hermoso, los ocupantes de una vivienda ubicada en Rio Iguazú al 1000 denunciaron que la misma fue incendiada intencionalmente.
Personal policial se hizo presente en esa zona del barrio Esperanza donde le tomaron testimonio a Damián Ciotti y Sixto Ciotti, quienes relataron el hecho.
Tras una investigación, se pudo establecer que ya existía un conflicto previo, incluso con la judicialización del mismo.
Con registros del Centro de Monitoreo local, se pudo identificar a dos personas que participaron del episodio, movilizándose en una moto 110 cc.