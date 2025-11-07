Barrio Hospital hizo poner Colorado a Comercial y Sportivo bajó a El Nacional, el único que le faltaba

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Barrio Hospital impuso su condición de número 1, venciendo como local a Comercial, por 78 a 66, mientras que Sportivo Bahiense superó a El Nacional, el único con el que no había podido hasta el momento, por 67 a 55, como visitante.

Ambos partidos abrieron las series semifinales -al mejor de tres- correspondientes al torneo César "Tito" Loustau, que tendrán continuidad el próximo martes, invirtiendo la localía (Comercial jugará en Villa Mitre).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Barrio Hospital 78, Comercial 66

A pesar de la corta rotación que se limitó a siete jugadores (y uno que jugó 2 minutos), Barrio Hospital superó a Comercial, por 78 a 66 y se adelantó 1-0 en la serie.

De esta manera, le cortó la racha que traía el portuario de cuatro triunfos y defendió la localía.

Después de un primer cuarto que terminaron igualados y el segundo con apenas 6 de ventaja, en el terceri Barrio doblegó en cifras (28-14) a Comercial y la máxima llegó a ser 23 (67-44).

La gran figura de la noche fue José Luis Martínez, que metió 29 puntos (llevaba 20 antes de finalizar el primer tiempo), incluyendo 7 de 10 en triples, 3-7 en dobles y 2-2 en libres. Además, el Colorado bajó 10 rebotes.

En la experimentada columna vertebral del local, Herman Banegas anotó 16 puntos y tomó 11 rebotes; Esteban Benedetti metió 16 y bajó 7 recobres, mientras que Luciano Fortelli, a pesar de sumar 1-8 en triples, terminó con 10 puntos, 7 asistencias, 6 rebotes y 2 recuperos.

Un escalón abajo, Tomás Bussetti -aportando atrás-, también sumó 5 asistencias, bajó 4 rebotes y 5 puntos.

En Comercial, Manuel Maina fue el goleador, con 19 puntos, aunque bajos porcentajes (8-26 en tiros de campo), más 7 rebotes; Luciano Orellano metió 9 puntos y tomó 8 rebotes, mientras que Juan Cruz Reschini terminó con 5 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. En tanto, Bruno Rodríguez aportó 9 recobres y 6 puntos.

La síntesis:

Barrio Hospital (78): L. Fortelli (10), E. Benedetti (16), T. Bussetti (5), J.L. Martínez (29), H. Banegas (16), fi; S. Branciforte, A. Andreanelli, T. Galant (2) y J. Godio. DT: Claudio Queti.

Comercial (66): N. Antonelli (9), J.C. Reschini (5), M. Maina (19), M. Álvarez (6), F. Cardone (8), fi; L. Orellano (9), B. Rodríguez (6), G. Barcala, M. Godoy (2) y G. Lan (2). DT: Gustavo Candia.

Cuartos: Barrio Hospital, 22-22; 39-33 y 67-47.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Marjorie Stuardo y Juan Gabriel Jaramillo.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Serie: Barrio Hospital, 1-0.

El Nacional 55, Sportivo 67

Sportivo fue contra los antecedentes que tenía ante El Nacional (perdiendo los dos juegos de fase regular), lo dejó en su puntuación más baja de la temporada y, de esta manera, venció al único rival con el que no había podido en la temporada: 67 a 55.

En consecuencia, estiró su buen momento (tercer triunfo en fila) y repitió de visitante, como en la serie anterior frente a Independiente.

Estaban 44-44 restando 2m40 para el cierre del tercer cuarto y el tricolor estampó un parcial de 21 a 4, pasando al frente 65-48.

Tres jugadores de Sportivo terminaron con 13 puntos: Gerónimo Stach, Manuel Ayala y Andrés Barbero. Y los tres resultaron los principales reboteros, con 9, 8 y 8, respectivamente.

En tanto, Federico Escobar anotó 10 unidades y bajó 7 recobres; Rodrigo Blanco, por su parte, dio 7 asistencias y Emanuel Miguel tomó 4 rebotes y dio 2 asistencias.

En el local, que convirtió 2-23 en triples, dos jugadores anotaron en doble dígito: Nahuel Dulsan (15, con 1-6 en t3, 5-6 en t2 y 2-3 en t1, más 6 rebotes) y Manuel Echarri (11, más 10 recobres).

La síntesis:

El Nacional (55): J. Margiotta (4), S. Ferrari (6), N. Dulsan (15), M. Echarri (11), L. Ruiz (4), fi; F. Dulsan (5), S. Hamze (4), B. Aceituno, A. Arias (4) y J.C. Dauphin (2). DT: Ramiro Riviere.

Sportivo (67): R. Blanco (2), G. Martínez, A. Barbero (13), E. Miguel (8), F. Escobar (10), fi; G. Stach (13), J. Tuero (2), M. Ayala (13), U. Montes (6) y B. Guaglianone. DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: Barrio Hospital, 14-17; 33-34 y 46-50.

Árbitros: Mariano Enrique, Alejandro Ramallo y Sam Inglera.⁩

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Serie: Sportivo, 1-0.