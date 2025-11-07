Bahía Blanca | Viernes, 07 de noviembre

Seguridad.

Afiló el cuchillo de una mujer y luego la amenazó con el mismo exigiéndole una gran suma de dinero

Se movilizaba en bicicleta y una vez terminado el trabajo le exigió a su víctima un monto mayor a la tarifa que cobraba.

Un hombre fue aprehendido este viernes por haber utilizado un arma blanca para amenazar a una mujer a la que le había afilado el cuchillo.

El detenido es Alberto Martín Sánchez, de 42 años, quien se trasladaba en una bicicleta que contenía una piedra de afilado en el manubrio y que anunciaba su paso -en la vía pública- utilizando un chiflo.

En calle España 161, la mujer solicitó los servicios del afilador y una vez finalizado el trabajo fue víctima de una amenaza, habida cuenta que Sánchez exigió una cifra -190.000 pesos- mayor a la pactada.

 

La denunciante detalló los rasgos de cómo estaba vestido Sánchez y la policía (Comando de Patrulla) lo interceptó en Ángel Brunel al 200.

Fue trasladado a la Comisaría Primera e interviene la UFIJ N° 15 DJBB.

 

