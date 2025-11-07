Arrestaron a un adolescente que atacó con una navaja a un hombre para robarle
El hecho se registró minutos antes de las 8, en calle Undiano al 500.
Personal de la Policía Local, en conjunto con el Centro Único de Monitoreo (CeUM), aprehendió a un joven de 17 años acusado de intentar cometer un robo y causar lesiones a un hombre mayor en la zona céntrica de Bahía Blanca.
El incidente se registró minutos antes de las 8 y la víctima fue identificada como Luis Alberto Mansilla (56), quien fue abordada por el joven en calle Undiano al 500. El agresor utilizó una navaja e intentó sustraerle un maletín de color negro.
En el forcejeo, Mansilla sufrió cortes superficiales en su brazo derecho y dos heridas en la espalda. Fue asistido de inmediato y trasladado al Hospital Municipal para recibir atención médica.
Gracias a las características precisas aportadas por un testigo presencial y la propia víctima, sumado al seguimiento en tiempo real realizado por las cámaras del CeUM., la policía logró identificar y rastrear al sospechoso.
La detención se concretó en la intersección de las calles Teniente Farías y Villarino. Al momento de la aprehensión, se le secuestró entre sus prendas la navaja que habría utilizado para atacar a Mansilla.
El joven fue trasladado a la comisaría Primera, quedando a disposición del Fuero Penal Juvenil. Posteriormente, se dispuso su alojamiento en el Centro de Contención de Menores "Valentín Vergara", bajo la carátula de "tentativa de robo agravado y lesiones".