“Quiero vale 4“: con Messi como estrella, la Selección argentina ya palpita el Mundial

La Selección argentina lanzó un sport en el que presentó a los jugadores con la nueva camiseta que usarán en el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

El video estuvo protagonizado por varias figuras de la Selección argentina, donde se destaca la presencia del astro rosarino Lionel Messi.

También aparece Ángel Di María, el presidente de la AFA, Claudio Tapia y el director técnico Lionel Scaloni.