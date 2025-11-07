Sometieron a una neurocirugía a la mujer agredida en Coronel Pringles

Permanece internada en el hospital Penna de nuestra ciudad, en condición delicada, la mujer de 37 años que ayer fue víctima de un grave ataque de violencia de género.

"Tiene lesiones en la cabeza y tuvo que ser trasladada al quirófano por una neurocirugía", confirmaron desde el centro asistencial.

"La paciente ingresó con un traumatismo encéfalocraneano y fractura temporal derecha. Fue intervenida, realizándose la corrección y toilette de la fractura. Actualmente se encuentra estable y será despertada de manera progresiva", agregó el vocero.

Por el grave delito está detenido Mauricio Rómulo Dragani, de 30 años, a quien le imputan homicidio agravado en grado de tentativa.

La agresión se habría registrado en una vivienda de la calle Villegas, en Pringles.

Cuando la Policía llegó, el acusado presentaba heridas cortantes en su mano derecho, con signos de lucha y la mujer alcanzó a referir que había sido golpeada por su pareja y se desvaneció.

La investigación está a cargo de la UFIJ Nº 5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Si sufrís violencia de género podés llamar al 144, es una línea gratuita que atiende las 24 horas y brinda atención, contención y asesoramiento.