Habilitan una cuenta para ayudar a reconstruir la parroquia incendiada en Pehuen Co

La Parroquia Sagrada Familia de Pehuen Co, que fue arrasada por el fuego el último fin de semana y por lo que está imputado un menor, habilitó una cuenta bancaria para recaudar fondos y reconstruirla.

La cuenta, cuyo alias es AYUDA.IGLESIA.PEHUEN, pertenece al Banco Provincia y está a nombre del Arzobispado de Bahía Blanca.

El cura párroco de Pehuen Co, Adán Caraballo, explicó que se tramitó una cuenta bancaria exclusiva para tal fin en el Banco Provincia, y a nombre de Arzobispado de Bahía Blanca, "para que la gente pueda colaborar con seguridad".

Destacó que "de todos lados han prometido aportes desde el mismo día del incendio y vamos a recibirlos todos", y aseguró que será "un trabajo arduo" levantar el templo de sus cenizas.