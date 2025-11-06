Patagones: comienza a prepararse el inicio de la temporada en Bahía San Blas

Se iniciaron las tareas de limpieza de enganches en el sector costero —playas de piedra y arena—, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y preservar el entorno natural de la villa marítima.

Los trabajos se llevarán adelante en el marco del Decreto Municipal N°2184/25, que establece la limpieza periódica de enganches en el área, y forman parte del plan de mantenimiento y ordenamiento de los espacios públicos costeros impulsado por el Ejecutivo municipal.

La empresa Huertas, adjudicataria del correspondiente concurso de precios, será la encargada de ejecutar las tareas, que se desarrollarán de lunes a viernes, en horarios rotativos, conforme a las condiciones de marea y climáticas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Estas acciones responden a la necesidad de brindar a turistas y pescadores las mejores condiciones para disfrutar de la bahía y desarrollar la pesca en un entorno cuidado, seguro y limpio, reafirmando el compromiso con el turismo responsable y la preservación ambiental de San Blas.

Asimismo, desde el municipio maragato, se solicita la colaboración de vecinos, pescadores y visitantes para respetar las zonas de trabajo y evitar el ingreso durante las maniobras de extracción y limpieza.

Además, coincidiendo en la localidad por este motivo, el intendente Rirardo Marino recorrió distintos sectores de la villa balnearia, donde se llevan adelante diversos trabajos de cara a la apertura de la temporada 2025-2026, el próximo sábado 22 de noviembre. (agencia Patagones)