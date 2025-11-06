Stroeder: condenan a 13 años de cárcel a un acusado de abusar de su pequeña hija

Al imputado se lo declaró culpable en un juicio popular y ahora se le fijó la pena.

El Tribunal Criminal Nº 1 de esta ciudad condenó a 13 años de prisión a un acusado de abusar a su pequeña hija en Stroeder, después de que a principios del mes pasado fuera declarado culpable en un juicio por jurados.

Al imputado se lo consideró autor penalmente responsable del delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo" en perjuicio de su hija, que al momento de los hechos tenía 4 años.

El hombre había llegado al debate popular acusado de dos hechos de abuso sexual agravado por ser cometido por un ascendiente, pero recibió veredicto de culpabilidad respecto de uno solo de los ultrajes.

Los sometimientos contra la menor se consumaron en 2021, cuando el procesado estaba a cargo del cuidado de su hija en un domicilio ubicado en la zona rural de aquel pueblo del partido de Patagones.

En esas circunstancias el depravado le provocó a su hija lesiones en la zona genital.

"Es una pena alta"

El fiscal de delitos sexuales, Marcelo Romero Jardín, había solicitado 15 años de cárcel para el enjuiciado, aunque, de cualquier manera, calificó como "alta" la pena fijada por el juez técnico del juicio por jurados, Ricardo Gutiérrez.

"Es una pena alta. Antes de la reforma (del Código Penal), eso era abuso sexual simple y (al imputado) lo condenaban a 3 años de prisión en suspenso", indicó el fiscal de la causa.

El abogado Guillermo Ortíz asesoró a la madre de la menor, presentada en la causa como particular damnificada.

Los defensores Sebastián Martínez y Micaela Romero representaron legalmente al causante.