Abuso sexual infantil: la “cruzada” de un pueblo del sur para lograr visibilidad

Gerardo Monforte / gmonforte@lanueva.com

Una vez más las calles de Stroeder serán el escenario de manifestaciones para visibilizar y pedir justicia en relación con casos de presunto abuso sexual contra niñas en aquel pueblo de Patagones, donde en el último tiempo se conocieron más denuncias y víctimas.

Marchas, entrega de folletos, difusión a través de medios de comunicación y colocación de carteles alusivos a la prevención del delito son las acciones que, desde hace meses, llevan adelante en la localidad que tiene poco más de 2 mil habitantes.

Motorizan la “cruzada” madres de nenas que habrían sido abusadas y que, además, reclaman celeridad en las investigaciones.

En este contexto, y tal como se hizo en ocasiones anteriores, un grupo de manifestantes organiza una concentración en la plaza central de Stroeder para luego marchar por el pueblo, con el fin de dar a conocer estos hechos de abuso sexual infantil al resto de la sociedad y luchar para que no queden impunes.

La actividad, enmarcada por el Día mundial para la prevención del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, se programó para el próximo sábado 19, a las 15.

En 2021 una mujer denunció que su hija había sido violada por el papá de la menor, y hace poco más de un mes hubo otra presentación en la fiscalía sobre una agresión sexual a una pequeña por parte de su abuelo postizo, también en Stroeder.

Gracias a que este último hecho tomó estado público mediante una emisora radial, otra supuesta víctima se animó a denunciar al mismo hombre, quien el año pasado la habría manoseado en Patagones.

La madre de una adolescente, en tanto, denunció días atrás que hace 5 o 6 años ese misma persona tocó en sus partes íntimas y besó a su hija menor de edad, sometimientos que se habrían cometido también en Stroeder.

“Es terrible que nadie haga nada, porque encima, a raíz de estos casos, se conocieron más hechos por los cuales se denunció al mismo hombre. Pese a ser reincidente, todos miran para otro lado. Es la conducta de siempre en Stroeder”, dijo una joven allegada a una de las víctimas.

“Esta vez se van a unir Stroeder y Villalonga para participar. Hasta ahora ninguna ONG confirmó su participación porque posiblemente cada una tenga eventos programados para esa fecha, por ser el Día internacional contra el abuso infantil”, agregó.

Por el momento las autoridades municipales de Patagones tampoco confirmaron su presencia en la movilización, según afirmó la fuente consultada. “Nadie se acercó a apoyarnos”, aseguró.



En vinculación con el incidente que salió a la luz el año pasado, uno de los principales reclamos de la denunciante es que su hija pueda relatar lo sucedido mediante el mecanismo de entrevistas en cámara Gesell, cuya concreción ya lleva varios meses de demora.

“Ahora estamos en contacto con Clelia (Severini), de la ONG Creer Sí, que nos está ayudando para conseguir la cámara Gesell, pero sigue todo igual, trabado”, indicó.

Mientras tanto el denunciado, padre biológico de la niña, está en libertad pero con una restricción de acercamiento a su hija.

“Anda por el pueblo como si nada”, enfatizó la entrevistada.

"La gente no habla"



La madre de la nena supuestamente abusada por su abuelastro, en tanto, dijo que los abusos sexuales contra menores en Stroeder se reiteran porque es un pueblo “muy tranquilo y la gente no habla” de estos casos.

“Muchos de sus habitantes descreen de lo que cuentan los chicos y no le dan importancia al daño que se les causa. No toman conciencia porque ven a los chicos jugar, pero cuando pasa algo así, tu hijo no es más el nene que era”, resaltó.

“La gente no nota eso, pero una como mamá, sí. Física y psicológicamente, una vive a diario cosas que otras familias no las viven ni las ven, entonces no toman dimensión de su gravedad”, expresó entre lágrimas.

“Como madre, enterarme de lo que este viejo hdp le había hecho a mi hija, me desarmó. Fui a buscarlo a Stroeder, pero no lo encontré.

“Cuando mi hija me empezó a contar lo que le había hecho el abuelo, mi nene enseguida comenzó a decirme: ‘vi que mi abuelo tapó a mi hermana con las sábanas hasta la cabeza y veía cómo metía la mano para tocarla’”.

“No necesité más nada para denunciarlo, porque mis hijos me relataron lo mismo. Espero que estas denuncias sirvan para que se lo declare prófugo de la Justicia”, finalizó.

Primera medida

Que se vea. Clelia Severini, presidente de la ONG local Creer, Sí, analizó la problemática en Stroeder y se refirió a la visibilización de estos casos como primera medida para combatirlos.

Oculto. “Al ser un lugar chico, estas situaciones abusivas se ocultan, tardan mucho más tiempo en salir a la luz y cuesta mucho visibilizarlas. Puede ser que en este momento y al ir apareciendo un caso y después otros, la gente se vaya animando a hacerlos visibles y denunciar”, opinó Severini.

Fiscal. Las denuncias están siendo investigadas por la fiscal de delitos sexuales bahiense, Marina Lara.

Testimonios. Desde Fiscalía General se informó que en torno de la causa que se le sigue al sospechoso denunciado por tres personas, “se están tomando declaraciones testimoniales y recabando prueba”.

Adhesión. Estas iniciativas para visibilización y prevención del delito cuentan con la adhesión de la abogada tucumana Colomba Nasca, fundadora de la ONG Pañuelos amarillos especializada en la protección de los derechos de los niños.

Colaboración. Emiliano López, delegado municipal de Stroeder, remarcó que desde la delegación "se ha trabajado colaborativamente con las víctimas y sus familias", mientras la justicia investiga las "situaciones de presunto abuso en la localidad".

Repudio. "La del día 19 será una manifestación del pueblo mostrando su repudio a estas situaciones y pidiendo justicia. Invitamos a que se haga de forma pacífica y sentida para empatizar con las víctimas y sus familias, a quienes acompañamos", expresó López.

Impedimento. Las y los manifestantes también pegaron carteles en comercios y domicilios particulares de Stroeder, con leyendas para no permitir el ingreso de "abusadores" en esos inmuebles.

Folletos. Frente a la entidad bancaria del pueblo, ayer estaba prevista la entrega de folletos informativos a automovilistas con la invitación a la manifestación del sábado 19.