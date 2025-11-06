Bahía Blanca | Jueves, 06 de noviembre

La región.

Un hombre agredió a su pareja en Pringles y le causó fractura y hundimiento de cráneo

La investigación está a cargo de la Policía Científica e interviene la U.F.I.J. Nº 05 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Un hombre fue aprehendido por agredir a su pareja, una mujer de 37 años, causándole traumatismo de cráneo con fractura y hundimiento del mismo.

El hecho ocurrió esta tarde en la ciudad de Coronel Pringles y el detenido es Mauricio Rómulo Dragani (30 años), por el delito de "Homicidio Agravado en grado de Tentativa".

El domicilio de la víctima es en calle Villegas y el sujeto aprehendido presenta heridas cortantes en la mano derecha, signos de lucha.

La investigación está a cargo de la Policía Científica -solicitada para preservar el lugar del hecho- e interviene la U.F.I.J. Nº 05 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

