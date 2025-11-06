Mariano Miravalles: "Vivir en un gimnasio te hace ser competitivo y poder ganar"

Los atletas bahienses Mariano Miravalles y Edgardo Bianchi obtuvieron títulos mundiales en el torneo internacional de powerlifting IPL (International Powerlifting League), organizado por la APL (Argentina Powerlifting League) los primeros días de noviembre de 2025 en Buenos Aires.

"Fue una experiencia muy linda, con un nivel competitivo muy alto y casi 500 atletas de todo el mundo", dijo Mariano Miravalles, quien se consagró campeón mundial en la disciplina Deadlift (peso muerto), en la categoría Master 2 hasta 90 kilogramos, con una marca de 260 kg, logrando así un nuevo récord argentino e iberoamericano.

"Vivir en un gimnasio te hace ser competitivo y ganar. Llevo 30 años en las pesas y desde 2017 viajando a torneo internacionales (mundiales), con preponderancia en Estados Unidos. El año que viene volveré a Las Vegas, aunque todo se hace con mucho esfuerzo y dedicación", señaló Miravalles.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por su parte, Edgardo Bianchi alcanzó el título mundial en Bench Press (fuerza en banco), en la categoría Master 1 hasta 110 kg, con un levantamiento de 200 kg, que también constituye récord argentino e iberoamericano.

Ambos deportistas, que pasaron por El Diario Deportivo, programa que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes de 14 a 15. representan al Gimnasio Sports Gym de Bahía Blanca, institución dedicada a la promoción y desarrollo del powerlifting y del entrenamiento de fuerza.

Como cierre del calendario anual, Miravalles y Bianchi anunciaron la realización de un torneo abierto de Powerlifting, libre de federaciones, que tendrá lugar el 29 de este mes en las instalaciones del gimnasio Sports Gym, ubicado en Las Heras 571.

"Será lindo de apreciar, porque hay mucha gente abocada a las pesas. Hoy el gimnasio en una forma de vida y el evento estará abierto a toda la comunidad, invitando a participar tanto a personas con experiencia como a principiantes, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva, la integración y el crecimiento del powerlifting en la región", apuntó Miravalles.

La nota completa a continuación: