Quién es Joaquín Panichelli, la sorpresa de Scaloni que no debutó en River y brilla en Francia

La lista de Lionel Scaloni para el amistoso de noviembre contra Angola incluyó una de las mayores sorpresas del último tiempo: Joaquín Panichelli. El delantero de 23 años, que hoy es una de las figuras del R. C. Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia, tiene un pasado en River Plate, donde no llegó a sumar minutos oficial.

Quién es el "Pani"

Nacido en Córdoba, Panichelli es un delantero centro de gran porte (1,90 m de altura). Hizo divisiones inferiores en Racing de Córdoba y Belgrano. Curiosamente, en febrero de 2020, tras entrenar un mes en Boca Juniors sin llegar a un acuerdo, se oficializó su pase a las inferiores de River Plate.

Goleador en Reserva, pero sin debut en Primera

En River, "Pani" demostró rápidamente su capacidad goleadora en la Reserva: en el torneo de la categoría, jugó 23 partidos y anotó 12 goles.

Su gran rendimiento lo llevó a ser convocado por Marcelo Gallardo para el primer equipo en una ocasión, para un partido contra Talleres de Córdoba el 24 de septiembre de 2022.

Sin embargo, Panichelli nunca llegó a debutar oficialmente con la camiseta de River. En enero de 2023, fue fichado por el Deportivo Alavés de España, yéndose del club de Núñez.

La explosión goleadora que lo llevó a la Selección

Tras una grave lesión que lo mantuvo alejado de las canchas, Panichelli fue cedido al C.D. Mirandés de la Segunda División española para la temporada 2024/25.

Allí fue donde explotó todo su potencial: se convirtió en el máximo artillero del equipo con 21 goles y 8 asistencias en 44 partidos, siendo una de las grandes revelaciones de la liga y llevando al humilde equipo a la final del playoff por el ascenso.

Su espectacular temporada llamó la atención de la Ligue 1. En julio de 2025, el R. C. Estrasburgo de Francia lo compró. Su adaptación ha sido inmediata: en lo que va de la temporada 2025-26, ya lleva 10 goles en 14 partidos, un rendimiento notable que le valió la sorpresiva convocatoria de Lionel Scaloni.