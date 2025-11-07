Bahía Blanca | Sabado, 08 de noviembre

13.9°

Bahía Blanca | Sabado, 08 de noviembre

La región.

Monte Hermoso: prendió fuego una casa y fue capturado luego de un robo

Por estos momentos se busca al cómplice, quién permanece prófugo.

Luego de protagonizar un raid delictivo, detuvieron a un delincuente mientras que su cómplice se dio a la fuga.

Carlos Sebastían Molina, de 27 años, fue capturado tras ser perseguido por un robo cometido un comercio ubicado en San Martín y Pedro de Mendoza.

Luego se pudo establecer que junto a un cómplice, que logró fugarse, habían robado una moto en Luzuriaga al 900. 

Incluso ese vehículo lo utilizaron para incendiar una vivienda por la que mantenían un conflicto de vieja data.

Respecto al último robo, en el negocio Faro Mar, se pudo recuperar la mercadería y el dinero sustraído.

