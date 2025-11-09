Bahía celebra el Día Mundial de la Adopción con arte, solidaridad y esperanza

Bahía Blanca se suma al movimiento internacional por el Día Mundial de la Adopción, una fecha que invita a reflexionar sobre el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a crecer en familia.

"Como Embajadora del Día Mundial de la Adopción en Argentina, la Red Argentina por la Adopción impulsa en todo el país diversas acciones simbólicas y solidarias para visibilizar esta causa y promover una mirada amorosa y responsable sobre la adopción", manifestó Natalia Pardo, de la Red Argentina por la Adopción de Bahía Blanca.

En Bahía Blanca, junto a la fundación Resplandeciendo Vidas, se desarrollarán dos grandes eventos durante noviembre, combinando arte, encuentro y compromiso social.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Además, la Universidad Nacional del Sur se suma iluminando su edificio de color violeta, en adhesión a la campaña nacional que simboliza el amor, la identidad y el derecho de cada niño y niña a tener una familia", dijo.

Hoy habrá un evento solidario De 14 a 17, en la Estancia Loma del Rodeo (Carrindanga km 8.5), se realizará un encuentro familiar con shows en vivo, payasos, inflables y actividades para niños y niñas. Las familias podrán disfrutar además de la confitería y el patio gastronómico del lugar, con opciones dulces, saladas y bebidas, en un entorno natural pensado para compartir.

Las entradas tienen un valor general de $6.000, mientras que los menores de 2 a 8 años abonan $3.000. Pueden adquirirse de forma anticipada o directamente en el acceso al predio.

El evento es organizado por la Red Argentina por la Adopción y la fundación Resplandeciendo Vidas, y forma parte de las actividades solidarias conjuntas que incluyen la entrega de donaciones a hogares convivenciales y a familias de acogimiento familiar de la región.

El lunes 24 la Red Argentina por la Adopción presentará el espectáculo solidario “En RedArte”, a las 19 hs en la Biblioteca Rivadavia (Av. Colón 31). Con la dirección artística de Darían Paz, el show reunirá artistas locales y voluntarios en una noche donde el arte y la empatía se unen para iluminar historias de vida y fortalecer la labor de la Red.

Las entradas para este espectáculo tienen un valor de $15.000, y todo lo recaudado será destinado a los programas de acompañamiento familiar y campañas de concientización de la Red Argentina por la Adopción.

Natalia manifestó que la filial bahiense de la Red Argentina por la Adopción cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por la psicóloga Antonela Terrón y la abogada Micaela De la Canal, quienes brindarán acompañamiento y orientación a las familias de la región.

En los próximos días se anunciarán los espacios de atención y actividades abiertas para la comunidad.

“La adopción no es el final de una historia, sino el comienzo de una nueva vida compartida. Bahía Blanca se suma a alumbrar ese camino con compromiso y amor”, expresó Natalia Florido, directora nacional de la Red Argentina por la Adopción.