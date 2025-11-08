Con un golazo de Messi, Inter Miami le gana 1 a 0 a Nashville

Con un golazo de Lionel Messi, Inter Miami derrota 1 a 0 a Nashville en el Chase Stadium, por el partido definitorio de la primera ronda de los playoffs de la MLS.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Lionel Messi es titular en el equipo de Javier Mascherano, que también apostó de entrada por Rocco Ríos Novo, Mateo Silvetti, Rodrigo De Paul, Tadeo Allende y Baltasar Rodríguez.

Las Garzas ganaron en casa en el primer partido y perdieron como visitante frente a Nashville.

El ganador de esta noche se clasificará a las semifinales de conferencia ante FC Cincinatti.

Luis Suárez fue sancionado de oficio y no está presente en el choque de esta noche.