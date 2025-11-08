Con un golazo de Messi, Inter Miami le gana 1 a 0 a Nashville
El astro argentino abrió la cuenta a los 10 minutos para Las Garzas.
Con un golazo de Lionel Messi, Inter Miami derrota 1 a 0 a Nashville en el Chase Stadium, por el partido definitorio de la primera ronda de los playoffs de la MLS.
Lionel Messi es titular en el equipo de Javier Mascherano, que también apostó de entrada por Rocco Ríos Novo, Mateo Silvetti, Rodrigo De Paul, Tadeo Allende y Baltasar Rodríguez.
Las Garzas ganaron en casa en el primer partido y perdieron como visitante frente a Nashville.
El ganador de esta noche se clasificará a las semifinales de conferencia ante FC Cincinatti.
Luis Suárez fue sancionado de oficio y no está presente en el choque de esta noche.