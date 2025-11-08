Pronóstico: así estará el clima este domingo 9 de noviembre

El servicio de Satelmet anticipa para este domingo 9 de noviembre una jornada con una temperatura máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 9 para Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío y húmedo con probable niebla evolucionando a templado. El viento tendrá intensidad leve del sector Sur y la visibilidad irá de regular a buena.

En la tarde el tiempo será templado y soleado. El viento tendrá una intensidad leve del sector Sudeste. El índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

La noche será fresca con cielo despejado y se estima para media noche una temperatura de 16 grados centígrados.

El clima en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío con soleados, templándose. Poco cambio de la temperatura. Viento leve del Sudeste y Este. Temperatura 10/19.-

ZONA VENTANIA: Frío con soleados a templado. Ascenso de la temperatura. Viento leve del Sudoeste rotando al Sudeste. Temperatura 8/22.-

GUAMINÍ: Frío a templado. Ascenso de temperatura. Viento leve del sector Norte Temperatura 9/25.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío a cálido y soleado. Ascenso de la temperatura. Viento leve del Noroeste rotando al Sudeste con períodos de moderado. Temperatura 7/26.-

NEUQUÉN: Fresco a templado e inestable. Poco cambio de la temperatura. Viento moderado del Noreste. Temperatura 11/20.-