El General Perón, de visita

Hace 52 años, en noviembre de 1973, llegó a la Base Naval Puerto Belgrano el presidente de la República Argentina, teniente general Juan Domingo Perón, en visita de carácter “estrictamente castrense”.

Menos de un mes llevaba Perón ocupando por tercera vez la presidencia cuando pisó suelo bahiense, luego de descender del avión presidencial, un Fokker F-28, en la Base Aeronaval Espora. Con 78 años de edad, Perón vestía su uniforme de teniente general de Ejército. Apenas descendió por la escalerilla, la banda del Ejército allí presente ejecutó el Himno Nacional. Acto seguido, estrechó la mano de los presentes y en especial a Eugenio Martínez, intendente municipal.

Antes de subirse a un helicóptero, envió "un saludo a Bahía Blanca y a todos los bahienses". A su lado, el ministro de Bienestar Social, José López Rega, aprovechó la ocasión para manifestar su complacencia por encontrarse en nuestro medio "en un día peronista como el de hoy", según apuntó.

Una nave Sea King llevó a la comitiva hasta el portaaviones "25 de Mayo", nave insignia de la Armada, que operaba frente a las costas de Monte Hermoso, donde el presidente observó diversas prácticas.

Sobre el mediodía regresó a la Base Naval, donde almorzó y charló animadamente con sus pares. Fue en esa ocasión que el fotógrafo Omar Morán, logrando burlar un estricto marco de seguridad, logró obtener una histórica fotografía del mandatario.

A las 14:38 regresó a Espora para abordar el avión a Buenos Aires. Fue la única vez en sus tres mandatos como presidente que pisó suelo bahiense. Había estado en febrero de 1946, cerrando la campaña electoral que lo llevaría a su primer mandato como tal.

Cuando se despidió le quedaban siete meses de vida. Falleció el 1 de julio de 1974. Fue, y sigue siendo, uno de los hombres más trascendente en la historia política del país.