Calamante: "Entendimos que había que confiar en nosotros mismos”

Llegó a Tiro Federal de la mano del entonces DT Octavio Araneta. Y, en silencio, el defensor Agustín Calamante se fue convirtiendo en un jugador importante. Ahora, con la dupla Gigliotti-Sardi, el pibe de Liniers se consolidó de 5 y es uno de los puntos altos que tiene el aurivioleta, de buen presente en el Clausura liguista del Promocional.

Pese a su juventud, “Cala” demuestra aplomo y buena ubicación. Además, demostró estar preparado para rendir en varias posiciones.

--¿A qué se debe este buen momento colectivo y personal?

--A la unión del grupo, al trabajo que hacemos diariamente y a la confianza que nos tenemos entre nosotros. Cuando el equipo está bien, lo individual también crece y fluye.

--¿En qué momento hicieron el click?

--Hicimos el click cuando entendimos que había que confiar en el proceso y, sobre todo, en nosotros mismos. En el primer torneo la verdad que no se dieron los resultados que esperábamos, pero ese golpe nos sirvió para crecer, corregir errores y salir más fuertes.

--La lucha por el 1 está muy cerrada. ¿Se tienen fe para quedarse con la ventaja?

--Sabemos que la pelea por el uno está muy pareja. Hay muchos equipos muy buenos, pero nosotros confiamos en el trabajo que venimos haciendo. Sabemos que el grupo está fuerte y vamos a dejar todo para poder quedarnos con la ventaja.

--¿Qué sensaciones dejó el empate ante Rosario?

--Nos quedó la sensación de que lo podríamos haber ganado, pero también valoramos el esfuerzo del equipo. Fue un partido muy duro y parejo, pero sumar es muy importante. Ahora pensamos en los dos partidos que vienen y debemos seguir mejorando.

--¿Qué significa mantener la valla en cero en estos últimos partidos?

--La verdad que mantener la valla en cero es una muestra del trabajo que venimos haciendo desde lo colectivo, no solo los arqueros o la defensa, sino de todo el equipo en general. Nos da tranquilidad y confianza para seguir creciendo.

--¿Qué tan cerca y tan lejos se ven de soñar con el ascenso?

--Sabemos que el sueño del ascenso está cerca, pero también sabemos que falta mucho y no podemos relajarnos. Vamos partido a partido sin perder el foco. Si seguimos con esta mentalidad, las chances de pelear por ascender van a llegar.

--En lo personal, ¿qué balance haces de la temporada hasta acá?

--Hasta acá me siento muy bien, contento por el crecimiento que tuve durante la temporada. Siempre hay cosas para mejorar, pero creo que el trabajo, la confianza del cuerpo técnico y de mis compañeros fueron claves para el rendimiento que estoy teniendo en esa posición.

--¿Qué te genera ser un futbolista tan versátil?

--Me pone contento poder adaptarme a lo que el equipo necesita. La versatilidad es algo que fui aprendiendo con el tiempo y trato de aprovecharla para aportar siempre desde donde me toque. Al final, lo importante es siempre estar a disposición del grupo.

--¿Sentís q es el año de tu consolidación en el fútbol liguista?

--Siento que este año di un paso importante porque me tocó tener continuidad y pude ganar confianza.

--¿Cómo es jugar el Promocional vos que venís de la A?

--La verdad que jugar el Promocional fue un cambio, pero sólo por el hecho de que pasé a otro equipo, nada más por eso. Sinceramente, lo tomé con la misma seriedad de siempre y acá también hay equipos competitivos y partidos muy intensos.

--¿Qué sentiste cuando anotaste tu primer gol en Primera, ante Rosario, en el Apertura?

--Mi primer gol significó muchísimo porque fue una alegría enorme. Es algo que uno siempre sueña de chico. Más allá de lo personal, lo disfruté mucho porque sirvió para el equipo y eso lo hizo todavía más especial.

EL NÚMERO



25-- Los partidos que ya suma con la camiseta de Tiro Federal. Anotó un gol (ante Rosario en el Apertura). Además, tiene 21 cotejos con los colores de Liniers, sin goles.

Debutó en Primera el 14 de mayo de 2022, en cancha de Libertad. Liniers perdió ante Olimpo 1 a 0.

(*) Datos estadísticos proporcionados por Eduardo "Cocho" López.